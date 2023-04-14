«КамАЗы» могут начать собирать в Африке

Завод по сборке отечественных грузовиков «КамАЗ» может появиться в столице Конго — Киншасе, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова посла Демократической Республики Конго в России Ивана Вангу Нгимби.

Посол рассказал информагентству о состоявшейся у него ранее встрече с руководством «КамАЗа». Первой из тем встречи в сообщении упомянуто увеличение экспорта российских тяжелых грузовиков в ДРК. Наряду с этим были рассмотрены и другие вопросы.

«Помимо (поставок) запасных частей, сервисного обслуживания и обучения вождению этих автомобилей, мы также обсуждаем возможность создания в будущем завода по сборке автомобилей "Камаз" в Демократической Республике Конго», — рассказал посол. Он добавил, что грузовики «КамАЗ» техника хорошо известны в ДРК и местные пользователи ценят их качество.

В настоящее время, по сообщению ПАО «КамАЗ» (входит в Госкорпорацию «Ростех»), сборочные предприятия автомобильной компании, чьей главной продукцией являются тяжелые грузовики, расположены в Узбекистане, Азербайджане, Индии, Вьетнаме.

В 2021 году экспорт продукции КАМАЗ осуществлялся в более чем в 50 стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Восточной

Европы и Латинской Америки. Суммарный объём экспорта автомобилей, сборочных комплектов деталей и сборочных комплектов КАМАЗ составил 5 822 единицы, что на 33,6 % выше показателя 2020 года (4 359 ед.).

По итогам первого квартала 2022 года «КАМАЗ» экспортировал 1258 единиц автомобилей, СКД и СК. Основными рынками сбыта в 2022 году были Узбекистан, Беларусь.

В 2021 году в структуре экспорта ПАО «КАМАЗ» за на долю полнокомплектных автомобилей пришлось 46 %, а более половины объёма экспорта (54 %) обеспечили поставки сборочных комплектов деталей и сборочных комплектов на сборочные предприятия в Узбекистане, Литве, Азербайджане.

Ранее в сообщениях о поставках «КамАЗов» в Африку и, в частности, в ДРК указывалось, что автомобили для африканских стран изготавливаются в тропическом исполнении, оборудованы кондиционерами, а также российской системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Напомним также, что на прошедшей недавно Международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире" российский президент Владимир Путин заявил, что Россия всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству со странами континента.