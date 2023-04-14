Российские студенты разработали очки на замену смартфонам

В Санкт-Петербурге студенческим стартапом разработан прототип первых отечественных очков смешанной реальности, которые могут использоваться, в частности, для реализации промышленных, медицинских и образовательных задач, а также в будущем прийти на замену нынешним смартфонам. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на информацию оператора акселерационных программ Платформы Национальной технологической инициативы.

"Команда SKADI Technologies из Санкт-Петербургского горного университета разработала прототип первых в России очков смешанной реальности. Они могут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в медицине, образовании и в перспективе смогут заменить современные смартфоны", - приводит информагентство текст сообщения структуры НТИ.

Как говорится далее, в основе разработки данного стартапа лежит технология отображения birdbath, при которой лучи, проходя через специальное полупрозрачное стекло, отражаются прямо в глаз пользователя, под прямым углом.

"При помощи движения пальцев рук и различных жестов человек может управлять пользовательским интерфейсом тперационно системы очков. Такое совмещение реального и цифровых миров способствует более эффективному погружению в рабочую среду, а вся нужная информация оказывается перед глазами пользователя. Благодаря этому очки возможно использовать в различных отраслях деятельности - от промышленной безопасности до серфинга в интернете", - утверждают разработчики, указывая,что в данное время подготовлено три версии очков: с одним и двумя экранами, а также устройство, вмонтированное в каску. Время работы устройства без подзарядки составляет около 6 часов, сообщили в НТИ.

Автономная некоммерческая организация "Платформа Национальной технологической инициативы" - структура, созданная постановлением правительства России для объединения представителей бизнеса и экспертных сообществ,с целью развития в стране перспективных технологических рынков и отраслей, которые могут стать основой мировой экономики.