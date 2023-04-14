Рост зарплат и инвестиций: Минэкономразвития улучшило экономические прогнозы

Минэкономразвития РФ внесло в правительство согласованные с Минфином основные параметры сценарных условий на 2023-2026 годы. Так, в 2023 году рост ВВП прогнозируется на 1,2% (предыдущий прогноз от сентября 2022 года предусматривал снижение на 0,8%). Кроме того, улучшены ожидания по динамике промышленного производства, росту зарплат и инвестиций в основной капитал.

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«Экономика продолжает восстанавливаться. Мы оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%», — заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления на совместной с Минфином коллегии.

К 2026 году рост экономики, по его словам, составит порядка 3% в год, в основном за счет восстановления потребительского спроса.

В уточненном макропрогнозе на 2023 год министерство также улучшило ожидания по инфляции — она составит 5,3% против ожидаемых ранее 5,5%. Как пояснил Решетников, «во-первых, не будет индексации тарифов», кроме того, был собран хороший урожай и «продолжают работать демпферы, которые защищают внутренний рынок от внешних колебаний цен».

«С учетом снижения торгового баланса курс рубля в среднем на 2023 год мы оцениваем на уровне 76,5 рублей за доллар. В дальнейшем прогнозируем плавное ослабление рубля», — заявил Решетников.

В сентябре 2022 года Минэкономразвития прогнозировало курс доллара на уровне 68,3 рубля, этот показатель и был заложен в бюджет на текущий год. По словам Решетникова, «чистый экспорт в этом году будет играть отрицательную роль», далее ожидается «постепенное восстановление несырьевого неэнергетического экспорта по мере переориентации на дружеские рынки». Экспорт товаров из РФ в 2023 году, по прогнозам ведомства, должен снизиться до $465,9 млрд (с $588,3 млрд в 2022 году), а импорт — вырасти с $280,4 млрд до $313,8 млрд.

Цену на нефть марки Brent в 2023 году Минэкономразвития ожидает в районе $80,7 за баррель, в 2024 году — $75,7, в 2025 году — $71,9, в 2026 году — $70,6.

Рост реальных зарплат в РФ в 2023 году по новому прогнозу превысит 5%, в сентябре 2022-го он ожидался на уровне 2,6%. По словам Решетникова, росту реальных зарплат будут способствовать «низкая безработица и конкуренция за кадры», а также соцпомощь населению.

Минэкономразвития РФ также улучшило ожидания по динамике промышленного производства в 2023 году, ее рост прогнозируется на 0,2% (предыдущий прогноз от сентября 2022 года предусматривал снижение на 1,3%). В 2024-2026 годах рост промышленности ожидается на 2,8-2,9% в год.

Обновленный макропрогноз Минэкономразвития РФ предусматривает и рост инвестиций в основной капитал в 2023 году на уровне 0,5% против ранее ожидавшегося снижения на 1%.В 2024 году рост инвестиций ожидается на уровне 3,2%, в 2025 году – 3,7%, в 2026 году – 4,5%.

«У нас прошлом году инвестиционный процесс существенно был поддержан за счет бюджета: при общем росте инвестиций в 4,6% инвестиции из федерального бюджета превысили 26%. В этом году инвестиционный рост должен продолжиться за счет частной инициативы. На фоне сокращения сверхдоходов от экспорта и снижения прибыли крупных компаний требуется дальнейшее развитие инструментов поддержки инвесторов. Параллельно необходимо работать над повышением эффективности государственных инвестиций», — подчеркнул Решетников.

