На рынке нефтяных танкеров произошел переворот

В преддверии 5 декабря 2022 года и 5 февраля этого года, когда начали действовать европейские эмбарго на импорт российских нефти и нефтепродуктов соответственно, Россия начала перенаправлять танкеры с ними из Европы в Азию и на Север Африки. Это привело к резкому увеличению расстояний маршрутов доставки, подорожанию корабельного топлива и повышению спроса на танкеры. После 5 февраля 2023 года средняя стоимость аренды танкеров для перевозки нефтепродуктов выросла, по данным Clean Tanker Index, на 200 с лишним процентов.

Существенная часть удорожания пришлась на удлинение маршрутов. Ключевым рынком сбыта для российского дизеля и прочих нефтепродуктов стала Северная Африка. Страны этого региона так же, как ряд азиатских стран, решили воспользоваться представившейся возможностью и заработать на разнице цен: они покупают российские нефтепродукты со скидками, после чего перепродают их, смешивая для приличия с продуктами из других стран, в основном в Европу по более высоким рыночным ценам.