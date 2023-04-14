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Сергей Лавров заявил, что «тройственный газовый союз» стал намного ближе

14 апреля 2023, 15:55
МИД РФ
13 апреля в Самарканде «на полях» заседания Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров провёл встречу с и.о. Министра иностранных дел Республики Узбекистан Б.О.Саидовым

Страны-участницы будущего «тройственного газового союза» Россия, Узбекистан и Казахстан стали заметно ближе к реализации намеченных планов, стороны активно продвинулись в обсуждении этого проекта, заявил Сергей Лавров, на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан. Как сообщили РИА Новости, российский министр иностранных дел подчеркнул при этом, что данный союз неизбежно послужит укреплению энергетической безопасности. 

«Три страны  Россия, Узбекистан и Казахстан, в том числе на уровне президентов, активно продвинулись в обсуждении этого масштабного проекта, который точно совершенно позволит укрепить энергетическую безопасность»,  приводит агентство слова главы российской дипломатии. 

Лавров указал, что проект несет очевидные плюсы для всех его участников, без исключения. «Выгоды будут у всех, поскольку есть и поставщики газа, есть те, кто в этом газе заинтересован. Когда стороны договариваются и об условиях транзита, и об условиях цены, если всех все устраивает, то выигрывают все»,  подчеркнул он. 

Создание «тройственного газового союза» для координации действий при транзите российского газа через территории Узбекиствнв и Казахстана обсуждали в Москве в ноябре 2022 года президент России Владимир Путин и его казахский коллега Касым-Жомарт. 


 