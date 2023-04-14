Сергей Лавров заявил, что «тройственный газовый союз» стал намного ближе

Страны-участницы будущего «тройственного газового союза» — Россия, Узбекистан и Казахстан — стали заметно ближе к реализации намеченных планов, стороны активно продвинулись в обсуждении этого проекта, заявил Сергей Лавров, на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан. Как сообщили РИА Новости, российский министр иностранных дел подчеркнул при этом, что данный союз неизбежно послужит укреплению энергетической безопасности.

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«Три страны — Россия, Узбекистан и Казахстан, в том числе на уровне президентов, активно продвинулись в обсуждении этого масштабного проекта, который точно совершенно позволит укрепить энергетическую безопасность», — приводит агентство слова главы российской дипломатии.

Лавров указал, что проект несет очевидные плюсы для всех его участников, без исключения. «Выгоды будут у всех, поскольку есть и поставщики газа, есть те, кто в этом газе заинтересован. Когда стороны договариваются и об условиях транзита, и об условиях цены, если всех все устраивает, то выигрывают все», — подчеркнул он.

Создание «тройственного газового союза» для координации действий при транзите российского газа через территории Узбекиствнв и Казахстана обсуждали в Москве в ноябре 2022 года президент России Владимир Путин и его казахский коллега Касым-Жомарт.



