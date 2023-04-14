Силуанов пообещал пересмотреть налоговые льготы

Министерство финансов РФ в текущем году планирует оценить эффективность налоговых льгот и уточнить параметры преференциальных налоговых режимов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на совместном с Минэкономразвития расширенном заседании коллегии. Он также не исключил, что спецрежим по автоуплате налогов, который сейчас действует для предпринимателей четырех пилотных регионов, будет запущен по всей стране.

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«Планируем совместно с соответствующими федеральными уровнями исполнительной власти завершить формирование индивидуальных методик оценки эффективности льгот. А по результатам этой работы уточним параметры преференциальных налоговых режимов», — заявил Силуанов.

Он также рассказал, что ради создания комфортных условий для развития малого бизнеса в четырех пилотных регионах РФ был запущен эксперимент спецрежима «автоматизированная система уплаты налогов». Им уже воспользовались более 7 тыс. налогоплательщиков.

«Это первая в мире налоговая система, рассчитанная для микропредприятий, которая полностью считает налоги с касс и банковских счетов налогоплательщика. По результатам эксперимента будем рассматривать его распространение на все регионы», — отметил Силуанов.