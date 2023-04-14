Стали известны перспективы металлургического комбината «Азовсталь»

Мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь» передадут в доверительное управление Корпорации развития Донбасса. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил председатель правления корпорации Андрей Шпиленко. По его словам, это решение принято коллегиальным органом, который возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин.

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«Подчеркну, коллегиальным органом, который был определен правительством РФ и который возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, было принято решение о передаче в доверительное управление „Азовстали“ Корпорации развития Донбасса», — заявил Шпиленко.

Корпорация, по его словам, уже подала заявку на организацию на территории комбината индустриального, промышленного технопарка и экопромышленного парка. Сейчас первоочередная задача — разминирование объекта. Оно будет проходить поэтапно и, возможно, продлится до полугода. На безопасные участки сразу же будут приглашать экспертов для технико-экономического аудита. Далее корпорация планирует пригласить специалистов, которые «лично оценят ситуацию и предложат свое видение развития проекта».

«Когда мы поймем и получим профессиональное экспертное заключение как наиболее целесообразно расчищать территорию, мы будем приглашать резидентов — компании, которые будут локализовать там свои предприятия. Прежде чем определить в какой локации будут промышленные парки, мы приняли для себя решение провести конкурс на архитектурно-градостроительное решение», — добавил Шпиленко.

Ранее он сообщил, что в Корпорацию развития Донбасса поступили уже инвестиционные предложения от более 60 компаний. Предлагается, в частности, запустить в регионе производство газобетона, сухих строительных смесей, металлоконструкций, железобетонных изделий, светодиодной техники и технических газов.

