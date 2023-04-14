Сводка Минобороны: штурмовые отряды «Вагнера» ведут бои в западных районах Артёмовска

Министерство обороны России на брифинге 14 апреля сообщило оперативную информацию о ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

Согласно данным, озвученным официальным представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, штурмовые отряды «Вагнера» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артёмовск (украинское название Бахмут).

Действующие на флангах подразделения ВДВ пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы. Российской авиацией для поддержки штурмовиков в районе Артёмовска совершено 14 самолётовылетов, ракетные войска и артиллерия выполнили 62 огневые задачи.

За сутки общие потери противника на Донецком направлении составили до 340 украинских боевиков, 5 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, 2 танка, боевая машина РСЗО «Град» и гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение вооруженным формированиям Украины в районах Угледара, а также населенных пунктов Марфополь, Зализничное, Новоандреевка и Каменское. Потери ВСУ в живой силе составили до 40 человек. Уничтожены несколько единиц техники, включая 2 гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Червоная Криница уничтожен украинский склад с боеприпасами.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка (ЛНР), Ивановка и Двуречная (Харьковская область). Пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населённых пунктов Ольшана, Крахмальное и Тимковка (Харьковская область). Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины и 2 гаубицы Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Серебрянка (ДНР), Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР). Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 6 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Акация».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах.

Российские системы ПВО перехватили 6 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожено 6 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Тамбовка (Запорожская область), Великая Лепетиха и Масловка (Херсонская область).

Всего за время проведения СВО российские силы уничтожили 407 украинских военных самолётов, 228 вертолётов, 3 753 БПЛА, 415 ЗРК, 8 672 танка и других боевых бронированных машин, 1 084 боевые машины РСЗО, 4 584 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 9 504 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Telegram-канал «Военная хроника», истребители Су-35 ВКС РФ удар по позициям ВСУ в Орехове. Удар был нанесён по расположению батальона резерва и роты обеспечения 65-й львовской механизированной бригады ВСУ.

Отмечается, что это второй удар по позициям бригады за неделю. В ночь на 10 апреля артиллерия калибра 152 мм и РСЗО «Град» нанесли удар по ангару с техникой, уничтожив не менее шести танков.

