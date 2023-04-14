Третьего не дано: «кредитомарки» будут российскими и китайскими

Рынок автокредитования в России при стабильном геополитическом и макроэкономическом фоне может по итогам года вырасти на треть. Такую оценку дают эксперты «Открытие авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»). Уже в первом квартале рынок продолжил активное восстановление. В январе–марте спрос на автокредиты в банке вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33% вырос, а объемы выдач и количество сделок — на 29%.

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«Ввиду постепенного исчерпания лимитов господдержки мы ожидаем снижения продаж в сегменте новых авто во втором квартале этого года и рост выдач в сегменте авто с пробегом. На этом фоне рынок, конечно, ждет, что госпрограмма льготного автокредитования будет дофинансирована ближе ко второй половине года. Именно в этом случае при стабильном геополитическом и макроэкономическом фоне можно рассчитывать на реалистичный сценарий развития отрасли — рост объемов выдач автокредитов по итогам 2023 года на 30%–35%, до 900–950 млрд рублей», — говорится в исследовании компании.

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Заемщики «Открытие авто» в начале года чаще всего оформляли автокредиты на подержанные автомобили — на них пришлось 63–64% по количеству сделок и объему выдач. При этом в январе–феврале доля сделок по новым авто оказалась ожидаемо выше из-за активных выдач по госпрограмме. Средний чек автокредита в банке с начала года продолжил планомерный ежемесячный рост, составив 1,09 млн, 1,24 млн и 1,44 млн рублей в январе, феврале и марте соответственно.

В первый весенний месяц россияне занимали у банка в среднем 1,3 млн рублей на покупку подержанного и 2 млн на приобретение нового автомобиля, а средняя цена купленного в кредит автомобиля составила 1,57 млн на новую и 2,52 млн рублей на подержанную машину. Будущие автовладельцы чаще всего оформляли автокредиты с первоначальным взносом 20–30%, сроком на пять или семь лет.

Покупательский спрос продолжила поддерживать госпрограмма льготного автокредитования. Но ее объемы оказались для рынка недостаточными, в связи с чем весомая доля автокредитов в начале года была все же оформлена в сегменте авто с пробегом. При этом по итогам первого квартала впервые общерыночное соотношение автокредитов на новые и подержанные автомобили изменилось в пользу вторичного рынка: 48% от объема выданных банками автокредитов пришлось на новые автомобили и 52% на финансирование сделок по приобретению ТС с пробегом.

Подержанные кредитуются активнее

В 2023 году рынок автокредитования продолжил активное восстановление, подтвердила «Эксперту» руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. И если за январь–февраль 2023 года совокупные выдачи на рынке составили 154 млрд рублей (-13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), то уже по итогам первого квартала объем выдач превысил 251 млрд рублей — на 27% больше, чем в январе–марте 2022 года. В нынешнем марте объём выдач составил более 96 млрд рублей — на 22% больше, чем в феврале.

В свою очередь, итоги первого квартала по банку также подтверждают общерыночные тенденции: если выдачи автокредитов по банку за январь–февраль в объемах и количестве сделок составляли пока все еще 85%-90% от объемов выдач января–февраля 2022 года, то за первые три месяца текущего года клиенты «Открытие Авто» оформили автокредитов более чем на 25,3 млрд (+29% по сравнению с показателями первого квартала 2022 г.), в том числе 10,5 млрд в марте (+37% по сравнению с февралем).

Как в прошлом году, так и в первом квартале нынешнего, одним из ключевых драйверов роста не только рынка автокредитования, но и авторынка в целом осталась программа льготного автокредитования, обеспечившая поддержку спроса в сегменте продаж новых, прежде всего отечественных, автомобилей. По итогам квартала было реализовано порядка 155 тысяч новых автомобилей, причем за российскими брендами осталось 52% рынка, а доля всех чайна-марок по итогам первых трех месяцев превысила 40%.

Значимую поддержку продажам новых авто оказала госпрограмма субсидирования спроса. В «Открытие Авто», к примеру, в этом году две трети выданных кредитов на новые автомобили были выданы с господдержкой, а тройку самых продаваемых моделей по госпрограмме составили Lada Granta, Haval Jolion и Lada Niva.

Госпрограмма в целом изменила соотношение выдач автокредитов на первичном и вторичном рынке. По итогам 2022 года по рынку в целом оно практически сравнялось — 53 и 47%, тогда как в 2021 году соотношение было 72 к 28%. Однако выделенной в начале года господдержки все-таки было недостаточно для рынка, в связи с чем по итогам первого квартала 2023 года соотношение выдач по автокредитам на новые и подержанные авто, по оценкам компании, составило 48 и 52% в пользу подержанных.

«Во втором квартале 2023 года мы, скорее всего, увидим снижение выдач на новые автомобили — в связи со сворачиванием программы льготного автокредитования — и рост выдач в сегменте подержанных авто. Однако рынок надеется на дальнейшую господдержку отрасли, и в этом случае его прирост по итогам года может составить 30–35%, до 900–950 млрд рублей», — говорит Марина Дембицкая.

Кредитный чек будет дорожать

Рост кредитования зависит от нескольких факторов: прогнозируемой экономической и политической обстановки, валютных рисков, общей покупательной способности населения, и мер господдержки в виде субсидирования ставок по кредитам, поясняет основатель Bespalov Finance, сопредседатель общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия» Александр Беспалов.

Активная политика государства в области поддержки кредитования, а также некоторая стабилизация политической ситуации в начале 2023 года привели к росту автокредитования. Очевидно, говорит эксперт, что в случае отсутствия новых волн мобилизации, и более или менее стабильной внешнеэкономической обстановки, а также выделения государством средств поддержки автопрому, мы увидим рост кредитования по сравнению с прошлым, достаточно турбулентным для экономики, годом.

Аналитик аналитического центра Банки.ру Инна Солдатенкова не рассчитывает на бурный рост автокредитования в текущем году.

«В условиях сохранения на рынке дефицита новых автомобилей, падения реальных доходов населения и его переориентации на сберегательную модель поведения, мы не прогнозируем существенного роста авторынка, а, следовательно, и автокредитования. По нашему мнению, при условии отсутствия на рынке потрясений и макроэкономических шоков можно ожидать приближенных к динамике 2022 года темпов роста автокредитования», — полагает она.

В объемном выражении рынок действительно может превысить показатели 2022 года, считает Солдатенкова. Это связано с существенным ростом стоимости автомобилей, из-за чего вырастут суммы оформляемых автокредитов. Но существенного оживления спроса на рынке эксперт ожидает не ранее второй половины года, поскольку традиционно пиковые значения потребительской активности в автокредитах приходятся именно на этот период. Ключевыми факторами активизации потребительского спроса могли бы стать снижение стоимости автомобилей, а также сохранение госпрограмм поддержки рынка.

Одновременно следует понимать, что зафиксированное восстановление рынка автокредитования в первом квартале этого года, прежде всего, объясняется эффектом низкой базы, напоминает Солдатенкова. В прошлом году в марте автокредитование фактически остановилось из-за заградительных процентных ставок, установленных банками на фоне рекордного роста ключевой ставки и последовательного ухода с авторынка ряда автопроизводителей.

Эксперт указывает, что превалирование вторичного сегмента в первом квартале образовалось на рынке не впервые, а стало продолжением тенденции 2022 года. По данным проведенного аналитическим центром Банки.ру исследования итогов развития рынка автокредитования в 2022 году, больше половины всех выдач как в объемном выражении, так и в количественном пришлось на кредитование подержанных легковых автомобилей. Это отвечает сложившейся в России структуре авторынка (в частности, его переориентации на вторичный сегмент).

«Принимая во внимание продолжающуюся на отечественном авторынке тенденцию удорожания стоимости автомобилей, объективных предпосылок к снижению которой, равно как и к изменению его сложившейся структуры в настоящее время нет, мы ожидаем, что в 2023 году с большой долей вероятности он также продолжит развиваться преимущественно за счет своего вторичного сегмента», — полагает Солдатенкова.

Одновременно эксперт считает, что в 2023 году на рынке по-прежнему будет наблюдаться тенденция роста средних чеков выдаваемых автокредитов на фоне удорожания стоимости машин. Отчасти это сможет нивелировать переориентация заемщиков на приобретение машин более низкого класса с меньшей стоимостью.

«Ожидаем мы и дальнейшего увеличения средних сроков выдаваемых автокредитов — этому способствует переход большей части банков к консервативному подходу в одобрении заемщиков», — заключает Инна Солдатенкова.