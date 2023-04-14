ЦБ оценил динамику курса рубля в первом квартале

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в марте снизился на 3,4%, а в январе-марте — на 14,7%, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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Индекс реального курса рубля к американскому доллару в марте упал на 4,2% и на 14,3% — в январе-марте. Курс рубля к евро снизился за месяц на 3,9% и на 14,7% — за первый квартал. В целом в январе-марте 2023 года реальный эффективный курс рубля упал на 14,7%.

Средний номинальный курс доллара в первом квартале составил 72,72 рубля, курс евро — 78,10 рубля.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.

