Удержанием заложников назвал действия британского кабинета министров исполнительный директор компании Star Entertaiment Як Бизиль, комментируя ситуацию с соотечественниками — музыкантами украинского Оркестра Хмельницкого, которые застряли в Париже, не получив виз от английской стороны, ранее пригласивший оркестр на гастроли. Слова Бизиля, отвечавшего за организацию тура музыкального коллектива по Туманному Альбиону, приводит издание Guardian. Как сообщает таблоид, турне рекламировалось на сайте правительства Великобритании как «пример британо-украинских отношений», но после власти королевства не выдали музыкантам визы, из-за чего украинцы, совершающие европейское турне, остались не у дел в Париже, куда прибыли перед началом визита через Ла-Манш.

«Они говорили о важности поддержки украинцев, но, когда дело дошло до выдачи виз для концертов в Великобритании, им было все равно», — сказал оскорбленный антерпренер, добавив, что от его подопечных потребовали 15 000 евро за экстренную визу, и то через 2 дня с того момента, как должны были начаться провалившиеся, по сути, «английские» гастроли оркестрантов.

Бизиль, как продолжает Guardian, оценил ущерб своей компании в 100 000 евро, включив в нее гонорары, расходы на проживание и ущерб репутации. Помимо этого, он призвал наказать британского министра культуры Люси Фрейзер.

«Лица, ответственные за недопуск артистов и представителей культуры в Великобританию, должны быть названы и привлечены к ответственности. Группы, музыканты и оркестры больше не будут приезжать в Великобританию из-за риска не въехать в страну», — заявил раздосадованный антерпренер.

Привела Guardian и отписку официальных британских властей, которые достаточно формально прокомментировали произошедшее, подчеркнув, что «все заявления на получение визы тщательно рассматриваются по отдельности в соответствии с иммиграционными правилами», ну а если произошла какая-то накладка, постараются «определить, как таких проблем можно избежать в ближайшем будущем за счет улучшения функций и возможностей нашего бэк-офиса».

Напомним, Лондон с самого начала украинского кризиса заявлял о безоговорочной поддержке киевского режима, регулярно предоставляя Украине военную и финансовую помощь.

