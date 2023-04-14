В Кремле прокомментировали внезапную проверку боеготовности Тихоокеанского флота

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами прокомментировал внезапную проверку боеготовности Тихоокеанского флота.

По словам представителя Кремля, это обычная практика для поддержания необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил России, передаёт РИА Новости.

«Продолжается практика внезапных проверок, обычная практика, за последние годы она постоянно проводилась, она продолжается для поддержания необходимого уровня боеготовности наших Вооруженных сил», – заявил пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков подчеркнул, что внезапная проверка на Тихоокеанском флоте никак не связана с возможностью расширения НАТО и вероятностью вступления в этот альянс Японии.

«Нет, это не связано, это обычная рутинная подготовка армии, развитие наших вооруженных сил и проверка их боеготовности», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Напомним, 14 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот поднят по тревоге и приведен в высшую степень боеготовности в рамках внезапной проверки. В ней задействованы часть ВКС РФ, воинские части, а также подразделения обеспечения.

Министр обороны поручил главнокомандующему ВКС РФ Сергею Суровикину привлечь к проверке боевые машины командования дальней авиации, а также авиацию Восточного военного округа (ВВО).

Целью внезапной проверки Тихоокеанского флота является наращивание способности ВС РФ отражать агрессию вероятного противника с морских направлений.