В ОЭЗ Москвы до конца 2023 года откроют 10 предприятий

В особой экономической зоне «Технополис Москва» до конца года заработают 10 новых предприятий. В апреле на площадке ОЭЗ были запущены три новых производства, на открытии которых присутствовали мэр столицы Сергей Собянин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В московской ОЭЗ сформировано три кластера промышленности: фармацевтический, электромобилестроения, фотоники и микроэлектроники. На площадках с особым статусом работают больше 200 предприятий, из них 90 имеют статус резидента. В этих компаниях трудоустроены больше 13,5 тыс. человек, напомнил градоначальник в своем телеграм-канале.

Среди новых заводов в «Технополисе Москва» появилось производство отечественного электрогрузомобиля ЕVM PRO на базе шасси «УАЗ», которое сможет выпускать до тысячи экомашин в год. Также в ОЭЗ открылось производство лазеров и лазерного оборудования «ЛАССАРД». Ежегодный объем производимой продукции может составить до 1 тыс. лазеров и больше 400 единиц оборудования. А компания «Бифорком Тек» займется выпуском устройств для передачи данных, в том числе телекоммуникационного оборудования для сотовых операторов.

Московская ОЭЗ на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов, отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский. По его словам, в 2022 году в особой экономической зоне заработали еще 25 высокотехнологичных предприятий, 10 из которых получили статус резидента ОЭЗ. Среди них заводы по выпуску фармацевтической продукции, медицинского оборудования, микроэлектроники, беспилотных авиационных систем и конденсаторов.