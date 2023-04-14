Виктор Орбан заявил, что Украина является содержанкой Европы, и такое положение дел отнюдь не вечно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не способна содержать себя сама, находясь на содержании у Евросоюза, от чего страдает и сама Европа. Слова политика приводит издание Mediaklikk.

Венгерский премьер сделал вывод, что «По сути, Украина в финансовом отношении — несуществующая страна».

«Падение экономических показателей огромное, что совершенно объяснимо из-за войны. Очевидно, то Украина не может сама себя финансировать. Вопрос в том, содержим ли мы Украину. [...] Мы оплачиваем украинские пенсии, счета, мы содержим государственные учреждения, здравоохранение, образование», — заявил Орбан, добавив, что такая ситуация не может продолжаться вечно.

По его словам, «в тот момент, когда Америка и Европа ответят "нет" на этот вопрос (финансирования киевского режима — ред.), война окончится».

В сообщении издания также говорится, что Виктор Орбан указал на существующий дисбаланс, при котором Венгрия участвует в финансировании режима в Киеве, а положение венгерской диаспоры в Закарпатье постоянно ухудшается.

Глава Венгрии ранее неоднократно подвергал критике политику Евросоюза в отношении украинского кризиса, и указывал, что его страна стремится сохранять всесторонние связи с Россией.

