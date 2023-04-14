Владимир Ефимов: более 13 га земли арендовали инвесторы Москвы под масштабные инвестпроекты

Власти Москвы в первом квартале 2023 года предоставили инвесторам целевым назначением более 13 га земли в аренду. На ней в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) возведут социальные, коммерческие, транспортные и промышленные объекты, сообщил 14 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В начале этого года город без торгов выделил инвесторам и застройщикам 13,6 га земли для реализации 14 масштабных инвестпроектов. В частности, 4,6 га предоставлено под строительство объектов образования, 6,3 га – под спорткомплексы, два гектара – под общественно-деловые и транспортные объекты, еще 0,7 га – под деревообрабатывающий завод», – сказал Владимир Ефимов. Договоры с инвесторами заключили на 5 лет, добавил он.

Напомним, МаИП — это особый статус, которым власти Москвы наделяют проекты, нужные городу. В их число входят производства, социальные центры, транспортные, спортивные и другие объекты. Для такого строительства землю предоставляют без торгов.

По завершению проектов, которым выделили землю в январе-марте этого года, в столице появится три объекта образования для 1,4 тысячи учеников и воспитанников, а также четыре спорткомплекса площадью свыше 60 тыс. кв. м., уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Еще более 70 тыс. кв. м. займут коммерческие объекты.

В том числе, в поселении Щаповском ТиНАО построят школу для 800 учеников со встроенным дошкольным отделением для 150 детей. В поселении Сосенское инвестор возведет детский сад на 225 воспитанников, а в Хорошево-Мневниках — учебный корпус для 400 старшеклассников.

В свою очередь, спортивный объект — комплекс для футбольной школы и ФОК с бассейном — построят в Раменках. В Хорошево-Мневниках появится ледовый дворец для керлинга. Еще один крупный спортивный объект возведут в Некрасовке.