Взлетевшая было «Ависма» ушла в крутое пике

В начале торгов на рынке акций инвесторы пытались продолжать тащить акции вверх, но уже через полчаса начали фиксировать прибыль. Никаких весомых причин для этого не было. Полупроцентное снижение цен на нефть и небольшое укрепление рубля не является весомым аргументом для распродажи акций — ведь ранее рынок часто игнорировал их противоположенную динамику.

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Впрочем, говорить о прекращении роста нефти рано. Пока трейдеры осмысливают действие на «черное золото» двух разнонаправленных факторов: дефицита предложения из-за снижения добычи некоторыми странами ОПЕК+ с одной стороны, и возможного падения потребления углеводородов в свете все сильнее надвигающейся на экономику США рецессии, с другой.

Похоже, трейдеры обратили внимание на то, что многие акции технически перекуплены, и решили сократить позиции по ним в надежде купить их вновь по более низким ценам.

Из наиболее ликвидных бумаг самые серьезные потери (чуть более 0,6%) понес «Лукойл». За день до этого он вырос на процент, отреагировав на информацию о том, что власти Италии одобрили-таки продажу принадлежащего российской компании НПЗ на Сицилии за 1,5 млрд евро — сумму, соответствующую примерно 4% капитализации «Лукойла».

Но этот позитивный факт уже учтен в котировках. Акции компании с 16 марта торгуются в мощном восходящем тренде, подорожав за это время более чем на 17%. Уже в начале недели многие аналитики отмечали в своих обзорах, что бумага сильно перекуплена. Видимо, наконец, пришло время немного выпустить пар.

В аутсайдерах дня с результатом -15,6% оказались акции «ВСМПО Ависма», взлетевшие днем ранее на 38%. Как не было поводов для их столь сильного роста, так не было причин и для такого резкого падения. В бумаге идет игра крупных спекулянтов, исход которой для всех остается загадкой.

Продолжилась распродажа «Совкомфлота», потерявшего 2,7%. Инвесторы скидывают бумагу, недовольные тем, что менеджмент компании не стал их баловать, и решил направить на дивиденды только 50% чистой прибыли. Техническая картина по акции ухудшается, она показывает намерение сломать восходящий тренд. Однако фундаментально «Совкомфлот» выглядит сильно. В течение дня эту силу поддержало агентство Bloomberg, по оценкам которого объем перевозимой морем сырой нефти вырос до самого высокого уровня с 2020 года. Значительный вклад в это вносит российский экспорт. Таким образом, можно с уверенностью полагать, что «Совкомфлот» не испытывает недостатка в заказах, а тарифы на перевозку держатся на высоком уровне.

Порадовал «Норникель», который не стал падать. В последние дни бумага не выглядит заметно лучше рынка, но, похоже, основные продавцы свои цели уже реализовали, и ГМК потяжелели на 0,2%.

Еще полтора месяца назад многие аналитики называли акции «Норникеля» одной из самых слабых бумаг российского рынка и даже рекомендовали торговать ими «от шорта». Однако в последнее время акция категорически отказывается быть хуже рынка. Во многом это связано с тем, что сейчас на рынке акций правят бал частные инвесторы, которые не только любят покупать акции под выплату дивидендов, но и активно подбирают отставшие от рынка бумаги.

«Роснефть» закрылась без изменений, продолжая консолидироваться вокруг отметки 390 рублей. Пора бы бумаге выходить из спячки вверх.

Сбер подешевел на символические 0,15%, торгуясь чуть ниже 220 руб. Большинство экспертов ожидают роста этой акции с первой целью 240 руб.

В целом же Индекс Мосбиржи вырос на 0,2%, несмотря на то, что большинство «голубых фишек» снизились в цене. Связано это с тем, что вчера предыдущего дня акции дорожали, а Индекс Мосбиржи на вечерней сессии не рассчитывается.