Японское барабанное шоу «Море синего леса»

«Море синего леса» – первый музыкальный спектакль, где история рассказывается барабанами тайко и другими японскими традиционными инструментами, в числе которых сякухати, синобуэ, нокан, кото, сямисэн и флейта. Зрителей ждет новое прочтение традиционного для Японии барабанного шоу.

В основе сюжета лежат легенды о лисах кицунэ и празднике полной луны. История расскажет о храбрости, бессмертии и о любви, что расцвела под пятнадцатой луной в море синего леса Аокигахара, между доблестным воином Гецу Оомори и белой лисицей Кино Кицунэ.

- В далекие времена, еще до рождения Новой Столицы, у темных вод Аокигахары, у подножья горы Фудзи, в море синего леса, чёрного, как сама ночь, под светом пятнадцатой Луны месяца Цукимицуки зародилась история, что длится и по сей день. Эта история о непоколебимой храбрости и вечной любви, - говорят создатели спектакля.

Ритмы барабанов перенесут зрителей в чащу непроходимого леса, где в иссиня-черной темноте их встретят очаровательные лисицы кицунэ. Мелодии кото сольются с мощными ударами тайко, и тогда легенда лунной ночи Цукими Мацури рассказанная в море синего леса, прольет свет на все его секреты.

В спектакле «Море синего леса» свое ударное мастерство покажут участники шоу Taiko-in-Spiration. Идейным вдохновителем коллектива стала Александра Самохина.

- У каждого японского праздника есть своя легенда, и ночь любования луной - Цукими Мацури – не исключение. Там, где сейчас цветёт древней красотой Киото, в далёком Хэйане, близ великой Фудзи, когда леса у подножья горы ещё полнились духами и богами, зародилась одна из красивейших историй, - рассказывает Александра.

По словам Александры Самохиной, сначала у спектакля был романтический сюжет с любовью, страданиями и страстью на протяжении нескольких жизней. Но спустя некоторое время представление превратилось в философскую драму о самопожертвовании и героизме. Хотя, конечно, и любовь в нем тоже есть.

Шоу построено на контрастах. Грозные удары барабанов тайко чередуются с переливным звучанием кото (щипковый музыкальный инструмент). Чарующая мелодия сякухати (продольная бамбуковая флейта) и синобуэ (поперечная бамбуковая флейта), точно умиротворяющие звуки востока сменяют яростные раскаты грома. Ритмы барабанов переносят зрителей в самое сердце леса, где их проводники лисы кицунэ расскажут историю искренней и жертвенной любви прекрасной Кино Кицунэ и отважного Гецу Оомори.

Taiko-in-Spiration – единственное в России японское барабанное шоу. Спектакль «Море синего леса. Японское барабанное шоу» будет представлен в Театре Терезы Дуровой 24 апреля и 11 мая 2023 года.