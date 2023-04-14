Еврокомиссия: российские миллиарды придется вернуть

Инициатива Евросоюза по финансированию восстановления Украины за счет замороженных активов России связана с большими трудностями и скорее всего обречена на провал, сообщает «Прайм» со ссылкой на немецкую газету Die Welt. По оценке издания, на сегодняшний день неизвестно, где конкретно находятся резервы Банка России, составляющие львиную долю замороженных средств — около 300 млрд евро.

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«Похоже, охота за сокровищами Набиуллиной в Европе окажется сложнее, чем изначально предполагалось», — констатирует издание. Но даже если Брюссель найдет эти деньги, то, как считают авторы статьи, Евросоюз все равно вряд ли сможет их использовать для восстановления Украины.

Что случится, если Евросоюз потерпит убытки, чего нельзя исключать, задается вопросом издание. И отмечает, что политическая воля для этого есть, но юридические преграды высоки. В одном неопубликованном документе, который попал в руки Die Welt, Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу: замороженные резервы нельзя трогать, потому что однажды, когда боевые действия закончатся, их нужно будет возвращать России, говорится в материале.

«А ну-ка, отними!»

Европейские популисты оказались в забавной ситуации: всему миру анонсировали заморозку российских активов, но не знают где они лежат, комментирует ситуацию руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. По его словам, это то же самое, что объявить о находке древнего клада, про который ходят легенды, но никто не знает, где он, да и существует ли вообще.

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Более того, отмечает политолог, юридических оснований для изъятия российского суверенного долга просто не существует: это наши национальные сбережения, фактически — народные деньги, а не деньги отдельных чиновников или олигархов. Европейцы сами признают: деньги надо будет вернуть, они удерживают их незаконно.

«Идея с выделением Украине процентов с дохода от управления российскими активами не менее утопична: во-первых, активы физически не нашли; во-вторых, доход не гарантирован и может быть убыток — а в таком случае ЕС придется доплатить России разницу при возврате активов, и тогда эта игра вообще не стоит свеч. Более глупое и унизительное положение европейских политиков трудно было представить, и весь мир теперь будет наблюдать, как они станут из него выходить. В то же время российская экономика спокойно существует без возможности управления этими активами, продолжая отстаивать свое право на них», — говорит Никита Донцов.

Кто будет отвечать?

«В западной прессе постоянно муссируются новости о замороженных российских активах, — говорит финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. — На мой взгляд, ЦБ России давно уже не рассчитывает на эти деньги — по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Заморозить — заморозили, а отобрать без суда и следствия не получится, иначе летят в тартарары все принципы западной демократии.»

По мнению эксперта, экономические аспекты возникшей проблемы — а именно вариант с инвестированием замороженных резервов Центрального Банка РФ в европейские государственные облигации и возможности получения от них дохода в размере 2,6% годовых — сопряжены с большой неопределенностью.

«Кто в Евросоюзе возьмет на себя ответственность за возможные убытки от этой весьма рисковой операции — большой вопрос. При неблагоприятном развитии событий операция может принести убыток в 4 млрд евро. Я думаю, что все разбирательства по этому вопросу могут затянуться на несколько лет. Плюс ко всему, активы не расположены в одном месте, и их еще надо найти. Рано или поздно деньги в любом случае вернутся в Россию», — заключает Станислав Бовт.