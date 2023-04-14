«Зачем споры об этом устраивать?: Пригожин прокомментировал запрет на упоминание ЧВК «Вагнер» на федеральных каналах

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос от редакции «Правда. Ру» о существовании цензуры в СМИ на упоминание подразделения при штурме Бахмута (Артемовск).

Журналисты издания «Правда.ру» обратили внимание, что в репортажах федеральных каналов из Бахмута слова ЧВК «Вагнер» заменяют на «оркестр» или «музыканты». Пригожин отметил, что бойцов формирования можно называть, как угодно и споры по этому поводу устраивать не нужно.

«Что касается упоминания, если есть запреты на федеральных каналах — можете вообще никак не называть, какая разница? Кто-то есть, куда-то идет. Вокруг, в конце концов, десантники и все остальные. Поэтому зачем споры об этом устраивать?» — подчеркнул Пригожин. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Он также уточнил, что правильно формирование называется ЧВК «Вагнер», поскольку действующий командир «оркестрантов» Дмитрий Уткин пошел защищать интересы России именно с таким названием.