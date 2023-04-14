Зеленеющий бизнес

Несмотря на введение европейских и американских санкций, Россия продолжает выстраивать ESG-каркас, а предприятия внедрять зеленые технологии. Однако на данный момент предпринятых со стороны государства мер поддержки недостаточно, а послабление в регулировании есть только на бумаге. Временное смягчение зеленого законодательства, понятные инструменты финансирования проектов и открытый диалог государства с бизнесом могут помочь развитию экопроектов в стране. К такому выводу пришли участки заседания комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров России на дискуссии, посвященной итогам года работы под внешними ограничениями.

Формальные послабления

В прошлом году экологическое законодательство претерпело немало изменений, рассказал замдиректора по устойчивом развитию, директор департамента экологии и климатического регулирования компании РУСАЛ Иван Ребрик. В частности, поправки внесли в 28 федеральных законов, 114 актов федеральных органов власти, приняли два президентских акта и 137 актов правительства. Основная цель изменений – ужесточить законодательство и повысить ответственность производителей, пояснил Ребрик. При этом некоторые документы напротив упростили процедуры и сделали работу в эконаправлении удобнее. Например, предприятиям дали возможность отсрочить реализацию программы повышения экологической эффективности на два года.

«Прессинг со стороны надзорных органов ни в коем случае не уменьшился. Знания у инспекторов надзорных органов растут, они оснащаются новейшими лабораторными средствами. В этой ситуации нам остается только предугадывать свои возможные недочеты в работе, чтобы не получить обвинения в причинении ущерба окружающей среде», - сказал Ребрик.

Несмотря на сложность в реализации экологических проектов, в РУСАЛе проводят большую работу по снижению выбросов в окружающую среду за счет собственных средств компании, добавил замдиректора. Например, по программе «Чистый воздух» алюминиевый гигант за последние десять лет вложил 16,5 млрд рублей инвестиций. Благодаря этому уровень выбросов удалось снизить на 27,1 тыс. тонн.

По мнению директора по устойчивому развитию компании Эн+ Антона Бутманова, чтобы у бизнеса было больше мотивов для реализации экопроектов нужна более активная роль государства. Кроме того, министерствам следует синхронизировать свои программы, поскольку без своевременного создания инфраструктуры под зеленые проекты решать экозадачи будет невозможно.

«Мы как энергетики видим весь рынок. Да были послабления, но как расслабляться? Плановые сократили, но других проверок стало больше. Меняется подход по показателям – нам приходится переделывать документацию, а это миллионы рублей. На ускоренное развитие мотивов нет. Длинных денег нет. Оказывается, даже датчиков-уловителей в стране нет и поставить не можем. Но мы все равно продолжаем свои программы», – сказал Бутманов.

Действительно, формально число плановых проверок в отношении бизнеса сократилось, сообщил партнер юридической компании Orchards Юрий Аксенов. Например, в 2022 году отменили 6 тыс. плановых проверок, провели всего 700 таких ревизий. При этом внеплановых проверок было проведено 6 тысяч. Для сравнения, в 2021 году состоялось 3,5 тыс. плановых и 9,4 тыс. внеплановых проверок. За прошлый год предъявленная сумма вреда окружающей среде составила 78,8 млрд рублей, а в 2021 году – 19,4 млрд рублей. Однако далеко не всю сумму надзорные органы смогли отстоять в суде.

«Если посмотреть линейно на соотношения между предъявленной суммой и взысканной суммой, получается, что объем реально удовлетворенных требований не превышает 10%. Это значит, что Росприродназор проверяет, считает вред окружающей среде и выставляет огромные сумму. При этом отбить в суде он может не больше, чем 10%», - пояснил Аксенов.

Ситуация осложняется тем, что срок исковой давности по экологическим делам составляет 20 лет, а это значит, что надзорные органы могут возбудить дела из «пыльных папок» и предъявить обвинение по тому поводу, который раньше не вызывал вопросов, добавил Аксенов. По мнению юриста, ведомству необходимо смягчить позицию в отношении компаний.

Ложка меда

Некоторые компании все же ощутили на себе послабления в области экологического законодательства. Например, как сообщила директор по стратегическому развитию и управлению персоналом «ЦЕМРОС» Татьяна Пригожина, в прошлом году на их заводах не было ни одной плановой проверки со стороны надзорных органов. Кроме того, благодаря переносу сроков начала некоторых экологических программ, компания смогла перераспределить средства на более важные в санкционных условиях проекты, отменила она. По мнению представительницы «ЦЕМРОСа», для более оперативного внедрения экопрограмм бизнес нуждается поддержке государства.

«Нужны не возвратные финансы, а скорее субсидии со стороны государства на приобретение необходимого оборудования», - считает она.

Интерес к зеленым технологиям существует не только со стороны крупных промышленных компаний, но и тех игроков, для которых требования по экологии не являются такими жесткими, рассказал директор по развитию CarbonZero Владислав Березовский. Так, компания Carbon Zeroзапустила альтернативу зарубежным «зеленым» сертификатам, которые призваны компенсировать углеродный след. Первые сделки по приобретению таких документов состоялись. Покупателями стали сеть ресторанов «Кофемания» и Санкт-Петербургская биржа.

Депутат Госдумы, зампредседателя думского комитета по промышленности и торговле Александр Дроздов, который участвовал в заседании, пообещал, что готов более детально обсудить с представителями компаний необходимые меры поддержки.

«По снижению контрольной нагрузки со стороны государства в период санкций для поддержки бизнеса были приняты финансовые и нефинансовые меры поддержки. Причем спрос на снятие административной нагрузки был даже выше, чем на финансовые инструменты. Нужно прийти к балансу между интересами бизнеса, власти и общество. Конечно, его можно найти благодаря таким площадкам, как это заседание комитета», - добавил он.