Золото обновило годовой максимум и готово штурмовать исторический

Рост золота накануне начался еще рано утром на азиатских торгах. Основным драйвером стала публикация протоколов последнего заседания ФРС США. В них отмечается, что проблемы банковского сектора вполне могут вызвать умеренную рецессию американской экономики в течение этого года. При этом настрой регулятора на как минимум еще одно повышение процентных ставок сохраняется.

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Но если ставка будет повышена, это приведет к дальнейшему ухудшению ситуации в банковском секторе, поскольку снизятся цены имеющихся на балансе банков долговых бумаг. Некоторые аналитики не исключают, что проблемы банков не разрешены полностью, и ФРС еще придется заливать финансовый пожар новыми деньгами, что перечеркнет в значительной мере усилия по борьбе с инфляцией.

Зафиксированное в среду снижение цен в США на величину, превысившую прогноз, аналитики пока рассматривают как временное явление, еще не учитывающее недавние вливания ликвидности для спасения обанкротившихся банков и их клиентов.

Если же падение экономики США действительно начнется, а вероятность этого очень высока, то подешевеют промышленные металлы и нефть — в результате падения спроса на них со стороны промышленности. В таких условиях вполне логичными выглядят действия крупных инвесторов, которые начали переводить часть капитала в считающееся защитным инструментом золото.

На этих рассуждениях сильно, на полпроцента, снизился курс доллара к основным мировым валютам, что всегда подстегивает рост желтого металла.

Есть у золота и другие фундаментально поддерживающие факторы.

«Мощную поддержку ценам и спросу на золото в 2022 г. и начале 2023 г. оказывают центральные банки. В прошлом году они наращивали свои золотые резервы рекордными темпами и продолжают этот тренд в начале 2023 г. Учитывая, что в этом году основные геополитические и макроэкономические риски сохранились, можно ожидать продолжения покупок золота центробанками и физлицами», — писал в своем обзоре аналитик «Финама» Александр Потавин.

Его оценки подтверждаются фактами. Так, если на начало 2019 г. золотой запас Китая был чуть выше 1900 тонн, то к концу марта он достиг почти 2070 тонн, причем основные покупки пришлись на последние 12 месяцев.

Уход не входящих в западный блок стран в золото стал следствием блокировки российских резервов — никто не дает гарантии, что Запад не заморозит долларовые и евровые активы любой другой не понравившейся им страны. А золотой запас хранится в слитках в центральных банках, и его всегда можно тихо продать — хотя и с дисконтом к мировой цене.

Для роста золота есть и чисто экономические факторы. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в прошлом году затраты на поддержание производства в золотодобывающей промышленности выросли на 18%, до $1276 за унцию, что на 14% больше предыдущего рекорда, установленного в 2012 году. Это объясняется ростом стоимости энергоресурсов и логистики, а также разрушением многих цепочек поставок из-за коронавирусного кризиса 2020 года.

Кроме того, ростом затрат золотодобытчиков можно объяснить тот факт, что в последнее время акции золотодобывающих компаний довольно сдержанно реагируют на удорожание их основной продукции. Впрочем, тренд по всем ним остается восходящим, и аналитики рекомендуют продолжать держать их в портфелях.

Что же касается самого золота, то эксперты ждут, что в ближайшее время котировки перепишут исторический максимум, и не исключают быстрого ухода цен в район $2200 за тройскую унцию.