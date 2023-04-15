Алексей Дубровский: «Александр Островский созвучен любому времени»

12 апреля исполнилось 200 лет со дня рождения драматурга Александра Островского. В эти дни в Малом театре проходит фестиваль спектаклей, поставленных по его пьесам. Зрители могут посмотреть девятнадцать спектаклей российских и белорусских театров. Малый театр в рамках фестиваля представит постановку «Женитьба Бальзаминова».«Эксперт» поговорил с режиссером этого спектакля (также он является заместителем художественного руководителя Малого театра) Алексеем Дубровским о том, почему драматургия Александра Островского по-прежнему актуальна.

— Насколько сейчас востребованы пьесы Александра Островского?

— Все премьеры Александра Островского в XIX веке выходили не только в Малом театре, но и на сцене Александринки. На тот момент это были два государственных драматических театра России. Так что, можно смело сказать: по тем временам пьесы Александра Островского шли везде. Что продолжается и сейчас. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что в каждом крупном российском городе идут его произведения. Можно сказать, что Александр Островский повсеместен. В Малом театре есть спектакли по пьесам Островского, которые идут с успехом по двадцать, тридцать лет. В конце девяностых зрители на спектаклях по ним реагировали в одних местах, в начале двухтысячных — в других, в десятых — в третьих, а в двадцатых — в четвертых. Александр Островский созвучен любому времени. В его текстах скрыты ответы на те вопросы, которыми мы до поры до времени даже не задаемся.

— Можно ли говорить о том, что Александр Островский недостаточно оценен? Занимает ли он в истории русского театра то место, которое ему следует занимать?

— Ни о какой недооцененности речи быть не может. Он занимает то место, которое заслуживает. Можно говорить только о недооцененности некоторых из написанных им пьес. Их 48. Каким-то уделяется больше внимания, каким-то меньше. Сейчас мы проводим в театре лабораторию «Постигая Островского» для режиссеров, которым еще не исполнилось 35 лет. Из тридцати кандидатов мы отобрали трех. Только один из них взял общеизвестную пьесу — «Бесприданница». Другие два взяли менее популярные — «В чужом пиру похмелье» и «Не от мира сего». Возможно, что смысл каких-то его пьес еще раскроется. Может быть, они будут созвучны будущему времени. Но если говорить об имени Александра Островского, то оно известно всем.

— В какой степени современные режиссеры и зрители понимают драматургию Островского?

— На мой взгляд, первая задача тех, кто прикасается к пьесам Островского, а это великая драматургия, заключается в том, чтобы понять, что имел в виду автор. Это сложная драматургия. Он требует подробного разбора материала. Режиссеры не пересказывают сюжет, они его интерпретируют, но их интерпретация в любом случае должна основываться на авторском материале, и фантазия режиссера, художника и артиста должна отталкиваться от первоисточника.

— Как выстраивать современному режиссеру отношения с таким драматургом как Островский? Придется разгадывать его замысел, или все-таки можно позволить себе встать с ним на один уровень и найти свою тему в его пьесе?

—Я думаю, что прежде всего надо относиться к текстам Островского с уважением. Мы должны двигаться в их глубину. И это никак не отменяет такие понятия, как «трактовка» и «интерпретация». В произведениях таких великих авторов всегда скрыты большие тайны. Это бездонный колодец, масса смыслов и тем, которые могут толкать фантазию режиссёра. Другое дело, когда создатели спектакля используют таких авторов, как Александр Николаевич, для раскрытия совершенно сторонних смыслов, самовыражаются «на фоне» автора. Такой подход мне кажется неверным.

— Существуют ли в отношении пьес Александра Островского некий канон — как они должны выглядеть на сцене?

— Нет никаких канонов. Если вы убедите меня, что Катерину или Кабаниху может играть та или иная актриса, то почему нет. Другое дело, что не надо переворачивать автора. Что такое канон? «Этот персонаж должен быть обязательно с усами и высокий». Конечно, ничего подобного нет.

— Например, есть фильм «Жестокий романс», и те, кто его посмотрел, почти наверняка хотят увидеть героев спектакля по пьесе «Бесприданница» похожими на их киновоплощения? Нужно ли оправдывать зрительские ожидания такого рода?

— Это не совсем канон, это удачная экранизация. Вы привели один пример, а еще есть «Женитьба Бальзаминова» с Нонной Мордюковой и Георгием Вициным. Это очень популярные фильмы, и если ты делаешь спектакль по этим пьесам, то ты невольно вступаешь с ними в диалог. Недавно я ставил спектакль «Женитьба Бальзаминова». Фильм по этой пьесе я знаю и очень люблю. Но, когда мы ставили спектакль, мы старались идти своим путем. Это не значит, что мы все нарочито делали по-другому. Тем более, что фильм возник в одно время, спектакль — в другое. В фильме одни актеры, в спектакле — другие. Конечно, мы вступали в диалог с фильмом, но это был не враждебный диалог, а любовный и гармоничный. Но такой фактор существует, и он осложняет работу. Всегда проще взять никому неизвестную пьесу. Если вы берете пьесу, у которой уже есть удачные воплощения в кино или театре, то вы рискуете.

— Расскажите о вашем опыте постановки пьесы Александра Островского? Как у вас выстроились отношения с автором?

— У меня с этим автором давние отношения, потому что я с трёх лет провожу каждое лето в усадьбе Александра Николаевича Щелыково в Костромской области. При этом я с волнением приступал к «Женитьбе Бальзаминова» — моей первой постановке по пьесе Островского. Этот опыт был очень трепетным, потому что я считаю творчество Александра Николаевича одной из вершин мировой драматургии. Он прекрасен, но ставить его сложно. Я давно знал, что он может работать в разных жанрах. Но для меня все равно было удивительным открыть для себя, что пьеса «Женитьба Бальзаминова» не совсем реализм, потому что герой живет в абсолютно иллюзорном мире и мыслит иллюзорными категориями. Я даже нашел в ней элементы абсурдистской драматургии: в одной из сцен главный герой и его мать начинают представлять, что они разбогатели, едут в коляске в сад «Эрмитаж», взяли с собой деньги. Потом Бальзаминов представляет, что он эти деньги потерял, и начинает всерьез их искать, забыв о том, что это всего лишь фантастические обстоятельства. Гениальная сцена!

— Что представляет собой фестиваль «Дом Островского» в этом году?

— Фестиваль проходит на всех сценах Малого театра. На исторической, на большей и малой сцене на Большой Ордынке будут показаны четырнадцать спектаклей. Еще пять спектаклей можно будет увидеть на сцене филиала театра в Когалыме. Мы получили около восьмидесяти заявок на участие в фестивале. Из них экспертный совет отобрал девятнадцать спектаклей. Я уверен, что все они достойны внимания зрителей.