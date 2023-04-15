Алгоритмы машинного обучения помогут судебным экспертам

Институт судебных экспертиз и криминалистики работает над проектом нейросети "Neural network forensic expert 2.2" (NNFS 2.2) для проведения судебных экспертиз. Эта новая технология позволит значительно повысить достоверность, точность и скорость проведения экспертиз, объективность результатов, что в свою очередь ускорит процесс судебных разбирательств.

В настоящий момент нейросеть используется для проведения анализа рукописных записей и оттисков печати при проведении исследований, результаты которых помогают экспертам. Планируются использовать данную технологию при проведении автороведческих, фоноскопических и видео-технических экспертиз.

Нейросети - это компьютерные системы, способные обучаться на основе набора данных и алгоритмов машинного обучения. Они могут использоваться для автоматической классификации, обработки и анализа информации, что делает их идеальным инструментом для проведения экспертиз.

Очевидно, что нейросети не смогут полностью заменить эксперта. Но они помогут в той части исследовательской работы, где необходимо быстро и точно анализировать большие объемы данных, и это позволит проводить экспертизы в режиме реального времени и увеличить точность результатов.

Более того, нейросети могут помочь выявить скрытые закономерности и паттерны в данных, которые могут быть упущены при традиционном анализе. Использование ИИ поможет получать более справедливые и объективные результаты исследований, что положительно скажется на качестве экспертных заключений.

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2. Нейронная сеть — это метод в искусственном интеллекте, который учит компьютеры обрабатывать данные таким же способом, как и человеческий мозг. Это тип процесса машинного обучения, называемый глубоким обучением, который использует взаимосвязанные узлы или нейроны в слоистой структуре, напоминающей человеческий мозг. Он создает адаптивную систему, с помощью которой компьютеры учатся на своих ошибках и постоянно совершенствуются.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C