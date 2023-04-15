Илон Маск основал новую компанию, чтобы затмить чат-бот ChatGPT

Американский предприниматель Илон Маск зарегистрировал в штате Невада компанию X.AI в области искусственного интеллекта, пишет газета Wall Street Journal. Накануне Financial Times сообщила, что Маск набирает команду для нового стартапа в области ИИ, который будет способен составить конкуренцию компании OpenAI, разработавшей нашумевший чат-бот ChatGPT.

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«Илон Маск создал новую компанию в области искусственного интеллекта под названием X.AI, которая зарегистрирована в Неваде, согласно документам штата. Маск является единственным зарегистрированным директором компании», — говорится в публикации.

По данным издания, Маск уже нанял Игоря Бабушкина из лаборатории искусственного интеллекта DeepMind, принадлежащей корпорации Alphabet. Миллиардер также пытался переманить людей из компании OpenAI, «но без особого успеха».

Накануне газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что Маск планирует запустить новый стартап в области искусственного интеллекта, который будет конкурировать с компанией OpenAI, создавшей ChatGPT. Стало известно, что он уже ведет переговоры с инвесторами Tesla и SpaceX о привлечении капитала в стартап.

В 2015 году Маск стал одним из основателей OpenAI, создавшей чат-бота ChatGPT. Однако спустя три года он покинул компанию, якобы из-за разногласий внутри руководства по вопросу безопасности искусственного интеллекта. В марте текущего года миллиардер, наряду с другими экспертами в области ИИ, подписал открытое письмо с призывом приостановить разработку искусственного интеллекта хотя бы на полгода, чтобы создать правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий.