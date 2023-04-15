«Изобретатели для фронта» создали дрон самолетного типа без стартовой катапульты

Специалисты объединения «Изобретатели для фронта» разработали дрон самолетного типа «Коршун», который не нуждается в стартовой катапульте и может быть полностью подготовлен к запуску в десять раз быстрее аналогов — всего за две минуты. Дрон взлетает как квадрокоптер, зависает, у него включается передний винт, и дальше он уже летит как самолет, сообщает ТАСС.

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«Для запуска дронов самолетного типа необходима стартовая катапульта, что достаточно затратно по времени: надо приехать на место запуска, развернуть ее и только потом запускать дрон. Это касается таких дронов, как "Орлан", "Элерон", на развертывание которых уходит порядка 15-20 минут. Пока устанавливается пусковая установка, по ней могут начать отрабатывать артиллерия, РСЗО противника, соответственно, с запуском дрона можно и не успеть. В случае с "Коршуном" все гораздо проще. Его можно собрать буквально за две минуты: все детали на застежках — хвост, два крыла, и дрон готов. Он позволяет гораздо более незаметно осуществлять взлет и посадку, что безопаснее не только для оператора, но и для самого аппарата», — сообщили в объединении.

Длина дрона — 1,2 метра, размах крыльев — 2,1 метра. Его можно запускать как с руки, так и с земли. Крейсерская скорость беспилотника заявлена на уровне 70 км/ч, максимальная дистанция полета — 170 км, высота — 3 км. «Коршун» предназначен для разведки и сброса различных изделий, в том числе гранат. Его испытания уже запланированы в зоне СВО, рассказали в объединении.

«В дроне успешно сочетаются технические решения как от квадрокоптеров, так и от самолетов. Это позволяет аппарату использовать преимущества вертикального взлета и посадки квадрокоптера, а также увеличенную продолжительность полета самолета. "Коршун" взлетает как квадрокоптер, зависает, у него включается передний винт, и он уже дальше летит как самолет на одном двигателе. За счет этого расходуется меньше электричества, что позволяет увеличить время полета. Продолжительность полета нашего дрона составляет в районе двух часов в отличие от 30 минут, которые летает условный аппарат Mavic», — подчеркнули разработчики.

