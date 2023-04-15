Критерии выбора букета цветов для доставки

15 апреля 2023, 15:53

Из-за того, что букет цветов является чуть-ли не самым популярным подарком, в настоящее время имеется большой выбор таких изделия. Организации предлагают на выбор десятки и сотни разнообразных букетов, выполненных в разных сочетаниях.

Нередко в придачу к цветам в них также кладут подарки, например, мягкие игрушки.

Однако выбирать букет тем не менее необходимо очень аккуратно. Только так можно купить качественные и свежие цветы, которые будут длительное время радовать своего адресата. Среди основных аспектов, на которые стоит обратить внимание, можно выделить следующие пункты:

  • Сборка букета

Существует множество сборок букета. Например, распространены спиральная и параллельная разновидности. Это не имеет такого большого значения для покупателя, в отличие от состояния цветов.

Оптимальная композиция - та, в которой есть нераскрывшиеся бутоны, либо цветы в полураспустившемся состоянии. Важно рассмотреть растения на предмет среза, например, стебля или бутона. Некоторые флористы искусственно омоложают цветок таким образом.

  • Анализ букета

Нужно внимательно изучить каждый нюанс букета. Например, стоит обратить внимание на наличие проволок или удлинителей. Если цветы хрупкие, то они допустимы, в ином случае быть таких дополнений не должно.

Важно, чтобы бутоны не были помятыми. С них не должна сыпаться пыльца, середина ни в коем случае не должна быть вызревшей. Нюансов много, но большинство из них видны при визуальном анализе.

  • Этикет

Выбирать букет необходимо с учетом имеющегося цветочного этикета. Он включает в себя: значение оттенков, символику цветов. Например, яркие и контрастные цветы дарят по особым поводам.

Для молодых людей оптимальными считаются пастельные и нежные оттенки, небольшие запахи. Белый цвет свидетельствует о глубоком уважении и восхищении, а синий в сочетании с желтым - благодарность за терпение.

Классический вариант для тех, кто не хочет разбираться в этикете - розы. Это универсальные цветы, которые дарятся по любым поводам.

  • Магазин

Приобретать цветы лучше лишь в проверенных организациях. Например, оперативная доставка цветов по Москве - специализация компании "Цветочный остров". В каталоге организации доступны лишь свежие букеты в большом разнообразии.

Узнать о компании больше можно на ее официальном сайте. Там доступна вся необходимая информация, включая и контактные данные.