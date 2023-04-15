Критерии выбора букета цветов для доставки

Нередко в придачу к цветам в них также кладут подарки, например, мягкие игрушки.

Однако выбирать букет тем не менее необходимо очень аккуратно. Только так можно купить качественные и свежие цветы, которые будут длительное время радовать своего адресата. Среди основных аспектов, на которые стоит обратить внимание, можно выделить следующие пункты:

Сборка букета

Существует множество сборок букета. Например, распространены спиральная и параллельная разновидности. Это не имеет такого большого значения для покупателя, в отличие от состояния цветов.

Оптимальная композиция - та, в которой есть нераскрывшиеся бутоны, либо цветы в полураспустившемся состоянии. Важно рассмотреть растения на предмет среза, например, стебля или бутона. Некоторые флористы искусственно омоложают цветок таким образом.

Анализ букета

Нужно внимательно изучить каждый нюанс букета. Например, стоит обратить внимание на наличие проволок или удлинителей. Если цветы хрупкие, то они допустимы, в ином случае быть таких дополнений не должно.

Важно, чтобы бутоны не были помятыми. С них не должна сыпаться пыльца, середина ни в коем случае не должна быть вызревшей. Нюансов много, но большинство из них видны при визуальном анализе.

Этикет

Выбирать букет необходимо с учетом имеющегося цветочного этикета. Он включает в себя: значение оттенков, символику цветов. Например, яркие и контрастные цветы дарят по особым поводам.

Для молодых людей оптимальными считаются пастельные и нежные оттенки, небольшие запахи. Белый цвет свидетельствует о глубоком уважении и восхищении, а синий в сочетании с желтым - благодарность за терпение.

Классический вариант для тех, кто не хочет разбираться в этикете - розы. Это универсальные цветы, которые дарятся по любым поводам.

Магазин

Приобретать цветы лучше лишь в проверенных организациях. Например, оперативная доставка цветов по Москве - специализация компании "Цветочный остров". В каталоге организации доступны лишь свежие букеты в большом разнообразии.

Узнать о компании больше можно на ее официальном сайте. Там доступна вся необходимая информация, включая и контактные данные.