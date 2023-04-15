Критерии выбора букета цветов для доставки

Нередко в придачу к цветам в них также кладут подарки, например, мягкие игрушки.
Однако выбирать букет тем не менее необходимо очень аккуратно. Только так можно купить качественные и свежие цветы, которые будут длительное время радовать своего адресата. Среди основных аспектов, на которые стоит обратить внимание, можно выделить следующие пункты:
- Сборка букета
Существует множество сборок букета. Например, распространены спиральная и параллельная разновидности. Это не имеет такого большого значения для покупателя, в отличие от состояния цветов.
Оптимальная композиция - та, в которой есть нераскрывшиеся бутоны, либо цветы в полураспустившемся состоянии. Важно рассмотреть растения на предмет среза, например, стебля или бутона. Некоторые флористы искусственно омоложают цветок таким образом.
- Анализ букета
Нужно внимательно изучить каждый нюанс букета. Например, стоит обратить внимание на наличие проволок или удлинителей. Если цветы хрупкие, то они допустимы, в ином случае быть таких дополнений не должно.
Важно, чтобы бутоны не были помятыми. С них не должна сыпаться пыльца, середина ни в коем случае не должна быть вызревшей. Нюансов много, но большинство из них видны при визуальном анализе.
- Этикет
Выбирать букет необходимо с учетом имеющегося цветочного этикета. Он включает в себя: значение оттенков, символику цветов. Например, яркие и контрастные цветы дарят по особым поводам.
Для молодых людей оптимальными считаются пастельные и нежные оттенки, небольшие запахи. Белый цвет свидетельствует о глубоком уважении и восхищении, а синий в сочетании с желтым - благодарность за терпение.
Классический вариант для тех, кто не хочет разбираться в этикете - розы. Это универсальные цветы, которые дарятся по любым поводам.
- Магазин
Приобретать цветы лучше лишь в проверенных организациях. Например, оперативная доставка цветов по Москве - специализация компании "Цветочный остров". В каталоге организации доступны лишь свежие букеты в большом разнообразии.
Узнать о компании больше можно на ее официальном сайте. Там доступна вся необходимая информация, включая и контактные данные.