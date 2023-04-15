Михаил Мишустин: «Можем мы сделать все»

14 апреля в Большом зале Правительства РФ прошла совместная расширенная коллегия Минфина и Минэкономразвития России с участием премьер-министра Михаила Мишустина. Событие – знаковое как для обоих ведомств, на которые в последние годы легла основная нагрузка по противостоянию сначала пандемийным, а затем и санкционным вызовам, так и для самого главы кабмина. Ведь несмотря на все перипетии, совещания и стратсессии, которых на посту премьер-министра у Михаила Мишустина было немало, именно в расширенной коллегии, да еще и двух ключевых финансово-экономических ведомств за раз, он принимал участие впервые. Хотя себе не изменил, уделив итогам всего несколько слов.

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«С основными вызовами мы, по мнению многих экспертов, справились. Как я уже говорил во время отчета в Государственной Думе, неизбежный спад оказался в прошлом году умеренным. Начиная со второго полугодия, нам удалось постепенно вернуть экономику на траекторию роста. В итоге объем валового внутреннего продукта даже превысил уровень 2019 года», – так, открывая заседание, Мишустин коротко резюмировал итоги 2022 года. При этом, не выделяя никого конкретно, – «Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех присутствующих в этом зале и коллег на местах за ваш труд. Многие решения принимались буквально в режиме реального времени. На подготовку документов уходили считанные дни, а иногда даже часы. Это позволило нашей финансовой системе и экономике выстоять и продолжать развиваться. В этом и большая заслуга ваших министерств».

На этом, собственно, перечисление достижений прошлого года и закончилось. Акцент председатель правительства сделал на том, что предстоит делать дальше.

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«Решить шесть ключевых задач, которые перед нами поставил президент на текущий год. Это повышение благосостояния граждан и народосбережение, укрепление технологического и достижение финансового суверенитета, опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, а также – наращивание связей с дружественными странами и поиск новых международных партнеров», – озвучил Мишустин «список дел», подчеркнув, что сконцентрироваться нужно на средне- и долгосрочных вопросах. И, в частности, на достижении национальных целей развития.

Надежда на народ

В числе приоритетов премьер выделил сохранение стабильности финансовой системы, проведение ответственной бюджетной политики и возврат к параметрам «бюджетных правил» к 2025 году. Но не просто порядка ради, а для укрепления доверия к экономической политике. Что крайне важно для привлечения финансирования в экономику. Ведь без топлива даже самый лучший самолет не полетит. При этом рассчитывать можно только на себя, то есть на отечественного инвестора.

«В процессе укрепления финансового суверенитета нужно не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить в той мере, в какой возможно, ушедший зарубежный капитал», – подчеркнул Михаил Мишустин.

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Со слов выступивших после премьера министров, можно понять, что замещать выпадающие иностранные инвестиции планируют всем миром. Вовлекая в процесс снабжения экономики длинными деньгами и бизнес, и граждан.

«Что здесь планируем? Повышение привлекательности долгосрочных сбережений. Тема известная, подготовлен соответствующий законопроект. Он согласован в правительстве. Этот механизм предусматривает, с одной стороны, стимулирующие меры для участников этой системы, для граждан», – заявил министр финансов Антон Силуанов, – «Это даст возможность создать дополнительный ресурс для экономического развития и создать дополнительный источник для более выгодного вложения сбережений наших граждан».

Собственно, граждане, а точнее потребительский спрос, вообще, с точки зрения Минэкономразвития должны стать драйвером экономического роста как в текущем году, так и в последующих.

«Экономика продолжает восстанавливаться. Мы оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%. К 2026 году он ускорится почти до 3%. Главным образом – за счет восстановления потребительского спроса», – заявил Максим Решетников.

По словам главы Минэка, спрос будет восстанавливаться в первую очередь за счет снижения инфляции – по итогам года ее ожидают на уровне 5,3%. Такой темп удастся выдержать благодаря тому, что тарифы в 2023 году индексироваться не будут. Плюс – в прошлом году Россия собрала хороший урожай, и в нынешнем Минсельхоз ожидает результатов не хуже.

«Спрос будет восстанавливаться и по мере нормализации у населения склонности к сбережению, и по мере роста потребительского кредитования. В целом все эти факторы сыграют на увеличение оборотов розничной торговли и услуг», – резюмировал Решетников.

Таксономия, кластерная инвестиционная платформа, банки, бизнес и 10 трлн рублей

Безусловно, на одном только спросе и сбережениях граждан экономика далеко не уедет. Масштаб не тот. Да и понимают в Минэкономразвития, и уж тем более в Минфине, что на «раскачку» непрофессиональных инвесторов уйдет немало времени. Да, бум прихода «физиков» на биржу был, но сейчас, в условиях повышенной неопределенности, придется приложить немало усилий для того, чтобы люди вновь поверили в рынок.

Так что вкладываться в экономический рост, который уже таки видит Минэк, придется отечественному бизнесу. Ведь как подчеркнули сначала Мишустин, а затем и Решетников – государство постоянной «подкачкой» заниматься не намерено.

«Федеральные и региональные структуры не должны подменять бизнес. Надо строить инфраструктуру, которая даст более весомый вклад в экономический рост», – отметил по этому поводу глава кабмина.

«Как отметил Михаил Владимирович, у нас в прошлом году инвестиционный процесс был существенно поддержан за счёт бюджета. При общем росте инвестиций в 4,6 процентных пункта инвестиции из федерального бюджета превысили +26%. В этом году инвестиционный рост должен продолжиться за счет частной инициативы», – расставил точки над i глава Минэкономразвития.

«С этого года заработал новый инструмент поддержки инвестиций в этой сфере, а именно инвестиционные таможенные льготы, когда предприятия могут получать льготы и на оборудование, и на сырье и комплектующие. При условии, что они создают новые производства», – рассказал Решетников.

Он подчеркнул, что для роста инвестиций важно поддержать кредитование экономики. И в первую очередь речь идет об эффективности использования капитала банков.

«Важный шаг здесь – это создание таксономии проектов технологического суверенитета. Здесь мы уже достигли договорённости с Банком России – и здесь большие слова благодарности нашим коллегам – о пониженных риск-весах по таким кредитам. Это создаст до 10 трлн рублей потенциального кредитного портфеля, возможность прокредитовать столь необходимые для экономики страны проекты», – сообщил Решетников.

«Состыкуем также с таксономией и другие меры поддержки. В частности, синхронизируем ее с кластерной инвестиционной платформой, которую сейчас развивает Минпромторг, чтобы бизнес мог привлекать финансирование по льготным ставкам», – добавил министр экономического развития.

Что касается остающейся несколько загадочной даже для специалистов «таксономии», то напомним, что говорил по поводу нее глава Минэко месяц назад на съезде РСПП. В изложении его выступлении на сайте министерства её описание таково: «Еще одним важным инструментом является таксономия проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. "По факту это механизм, который позволит отделять приоритетные проекты в отраслях - уже не по признакам ОКВЭДов, а по качеству проектов", – пояснил Максим Решетников».

При этом Министр финансов сделал акцент на том, что ко всем льготам внимательно присмотрятся.

«Следующее направление – это повышение эффективности налоговых расходов. Планируем совместно с соответствующими федеральными органами исполнительной власти завершить формирование индивидуальных методик оценки эффективности льгот, а по результатам этой работы уточнить параметры преференциальных налоговых режимов. В какой части? В части увязки льгот и соответствующих обязательств тех, кто получает эти льготы, в первую очередь связанные с инвестициями, расходами на капиталовложения или НИОКР», – заявил Антон Силуанов, который ранее уже неоднократно обращал внимание на то, что заявки на поддержку и гранты в России зачастую подаются по принципу «главное – получить побольше», а вопрос о результатах остается риторическим.

Экспортно-налоговая составляющая

Впрочем, ведомство занимается не только пересмотром налоговых льгот но и механизмами исчисления налоговых сборов. По словам главы Минфина, идет активное формирование национальных товарных и финансовых индикаторов.

Это ключевой вопрос наполнения казны, ведь иностранные котировки для России стали, по большей части, нерелевантны. В первую очередь речь, безусловно, идет о нефти: из-за «потолков», дисконтов и прочих факторов вычисления агентства Argus уже нельзя брать за основу при исчислении как того же НДПИ, так и других налогов и сборов.

Тем более, что сырье, судя по словам Максима Решетникова, в ближайшей перспективе так и останется ключевым источником экспортных доходов.

«Чистый экспорт в этом году будет играть отрицательную роль. Но на ближайшие годы мы закладываем постепенное восстановление несырьевого неэнергетического экспорта по мере переориентации его на дружественные рынки», – сообщил министр экономического развития.

Он отметил, что для дальнейшей переориентации рынков сбыта предусмотрена большая программа по развитию транспортных коридоров, погранпереходов, созданию независимой инфраструктуры расчетов. Кроме того, Россия будет наращивать собственный торговый флот и переводить на контрактацию на условиях CIF.

Решетников подчеркнул, что Москва будет как поддерживать отношения с давними партнерами, так и искать новых. И в полной мере использовать как соглашения о свободной торговле, так и инструменты, доступные в рамках ВТО. И все это, что интересно, – при усилении мер защиты внутреннего рынка и наращивании независимости от зарубежных производителей.

Впрочем, с точки зрения премьер-министра, все складывается вполне органично.

«Обо всем нужно думать с точки зрения собственного производства, где у нас есть свои компетенции, нужно обязательно наращивать производство в России. Можем мы сделать все – нужно очень серьезно на этом сосредоточиться», – подвел итог выступлений министров Михаил Мишустин, – «Опережающее развитие нашей инфраструктуры, транспортной системы, социальной инфраструктуры – все это на сегодня в планах, все это обеспечено финансами».