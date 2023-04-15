Минобороны сообщило об успехах ЧВК «Вагнер» в районе Артемовска

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 73-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 95 районах зоны проведения спецоперации. Самый большие потери противника были зафиксированы на Донецком направлении. Наиболее ожесточенные бои шли в районе Артемовска, штурмовые отряды «Вагнер» овладели еще двумя кварталами на северной и южной окраинах города, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе города Артемовск. В ходе активных действий штурмовые отряды "Вагнер" успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города. Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом», — сообщил Конашенков.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия «Южной» группировки войск поразили подразделения ВСУ в районе поселений Красное, Калиновка и Богдановка ДНР. По словам представителя Минобороны, в интересах действий войск в данном районе «авиацией совершено шесть самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 57 огневых задач». Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315-ти военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также боевая машина РСЗО «Град».

По данным Минобороны, в районе Славянска ДНР был уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

На Купянском направлении, по словам Конашенкова, было уничтожено до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы более 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Новомихайловки и Угледара ДНР. За сутки на данных направлениях уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, пикап, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. На Херсонском направлении были ликвидированы до 15-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Российские средства ПВО за сутки перехватили пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и три украинских беспилотника.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3756 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8677 танков и других боевых бронированных машин, 1085 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4593 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9513 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

