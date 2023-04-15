Мишустин снял Силуанова с должности полпреда РФ в совете Евразийского банка развития

Министр финансов РФ Антон Силуанов освобожден от исполнения обязанностей полномочного представителя России в совете Евразийского банка развития (ЕАБР). Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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«В связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, освободить министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. от исполнения обязанностей полномочного представителя Российской Федерации в совете Евразийского банка развития до последующего назначения нового полномочного представителя Российской Федерации в совете Евразийского банка развития», — говорится в распоряжении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Силуанов занимал эту должность с сентября 2012 года. На этом посту он сменил замминистра финансов Сергея Сторчака.

Евразийский банк развития — это международная финансовая организация, основанная в 2006 году Россией и Казахстаном. В нее также входят Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Основную долю в портфеле банка занимают проекты в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.