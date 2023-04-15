Мотивация в действии: сотрудников «Норникеля» наградят долей в бизнесе

Контрагент «Норникеля» — компания «Цифровые активы» — выкупит с рынка пакет до 0,27% акций головной компании, впоследствии к их стоимости будут привязаны токены. Их получат сотрудники в рамках новой мотивационной программы добывающего предприятия. Общая стоимость активов, цифровые права на которые передадут в руки сотрудников ГМК, составляет порядка 6,3 млрд рублей. Как работает новая механика и какие у нее перспективы — разбирался «Эксперт».

«Нет лучшей доли, чем в доле»

До конца года из компания-эмитент «Цифровые активы» выкупит на открытом рынке акции ГМК на сумму около 6,27 млрд рублей — при стоимости акции 15,4 тыс. рубля, зафиксированной по итогам торгов ближе к концу недели, этого хватит на пакет в размере чуть больше 407 тыс. акций. Такой длительный срок был выбран для того, чтобы не создавать излишнего навеса и, как следствие, не создавать условий для искусственного роста цены бумаг «Норникеля».

Все эти бумаги будут переданы в распоряжение сотрудников ГМК «Норникель» в рамках недавно запущенной мотивационной программы «Цифровой инвестор». Как сообщали представители компании, награждать ими будут тех, кто проработал на любой должности в срок от одного года — для этого нужно только заявить в HR-департамент о таком желании. В соответствии с общим стажем будет расти и количество акций, которые будут перечислены каждому конкретному сотруднику. Об этом в рамках прямой линии с руководством компании стало известно еще в марте.

«Каждый сотрудник со стажем работы в компании от одного года (на 1 января 2023 года) получает деньги от компании на покупку цифровых финансовых активов (токенов), привязанных по стоимости к акциям «Норникеля». Чем больше стаж у сотрудника, тем больше ЦФА он получит», — говорилось в сообщении «Норникеля».

Аналогичные программы мотивации персонала достаточно сильно распространены в странах с развитым фондовым рынком, но кейс «Норникеля» будет существенно отличаться одним важным изменением: на счета сотрудников будут зачисляться не сами акции, а цифровые финансовые активы (ЦФА) на эти бумаги, эмитентом которых станет платформа «Атомайз», первой в стране получившая лицензию на выпуск ЦФА от Банка России. Операционной частью, то есть — переводом денежных средств в ЦФА и обратно, будет заниматься ПАО «Росбанк».

Важно понимать, что речь идет не о криптовалюте, а именно о ЦФА, обращение и выпуск которых в России регулируется 259-м законом и ЦБ. Перед простыми акциями ЦФА имеют преимущество — возможность дробления. Инвестор может купить токен, привязанный не к целой акции, а к её доле. Например, при делении актива на 100 частей покупка одной из них в соответствии с нынешними котировками обойдется примерно в 150 рублей — сумму, которую может себе позволить каждый сотрудник «Норникеля» и не только.

Вместе с тем, ЦФА как инструмент инвестирования максимально прозрачны, что обеспечивается технологией распределенного реестра. И последнее немаловажное качество — для их покупки не нужно обращаться к посредникам вроде брокеров, которые, в свою очередь, работают с биржей и депозитарием — а значит, платить комиссии им не придется. И такую инициативу руководства компании в целом поддерживают независимые участники фондового рынка. Нельзя забывать о налоговом вопросе — владение традиционными ценными бумагами облагается НДФЛ, а также налог придется платить с дивидендов. Эти расходы отпадают с появлением ЦФА, они дают право именно на доход от акций.

«Норникель — это компания, которая учитывает современные тенденции. Сейчас россияне активно инвестируют в различные активы, а ЦФА в РФ только начинают свой путь, и к ним прослеживается закономерный интерес интерес. Поэтому награждение сотрудников именно таким способом вполне логично и оправдано», — рассказал в беседе с «Экспертом» основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

Хороший вклад в будущее

Идея мотивировать сотрудников «Норникеля» предложением доли в бизнесе компании наверняка было положительно встречено самим персоналом, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В беседе с «Экспертом» он отметил, что авторы инициативы скорее всего оценивали, как люди воспримут такую идею — и раз соответствующее решение было принято, реакция точно была положительной.

С инвестиционной точки зрения этот мотивационный механизм подразумевает, что цена ЦФА, принадлежащих сотрудникам, будет меняться точь-в-точь за биржевыми котировками самих акций. Такие активы можно будет продавать или докупать, ровно как и на бирже. А это значит, что в будущем стоимость активов будет меняться в зависимости от успехов самой компании — это будет дополнительно подталкивать сотрудников к усердной работе, ведь «Норникель» — компания с закрепленной в документах дивидендной политикой.

«Компания была и останется одной из ведущих на мировом рынке добыче никеля, лития и других крайне востребованных в современной экономике металлов. Акции компании имеют тенденцию к росту по мере того, как глобальная экономика все чаще будет испытывать дефицит нужного сырья», — ожидает Федор Сидоров.

Эти выплаты будут также перечисляться держателям ЦФА, и их можно будет выводить или использовать для наращивания позиции. Как и любые другие финансовые инструменты, ЦФА на акции можно будет дарить и даже передавать по наследству. Так руководство «Норникеля» рассчитывает поспособствовать росту уровня финансовой грамотности сотрудников. Важно, что они станут практически первопроходцами в инвестировании средств в перспективную форму активов, в будущем росте популярности которых никто не сомневается.

«Цифровые финансовые активы, что бы ни говорили скептики, — будущее мировой финансовой системы. Мы рано или поздно придем к тому, что начнем пользоваться цифровым рублем. Поэтому стоит ожидать, что примеру «Норникеля» последуют другие компании, и получение вознаграждения в «цифре» станет восприниматься аналогично прямой денежной премии», — уверен собеседник «Эксперта».

То же говорит и Артем Деев из AMarkets. По его словам, вводя такую программу «Норникель» демонстрирует свою приверженность современным тенденциям в ситуации, когда ЦФА почти у всех на слуху.

«Не только компании, но и само государство активно переходит в «цифру»: ЦБ запускает пилот по применению цифрового рубля по совершению сделок для бизнеса и граждан, банки начинают тестировать системы по продажам ЦФА. Наверняка к этому процессу присоединятся и крупнейшие компании в стране. Это общая тенденция и она будет набирать обороты со временем», — подытожил собеседник «Эксперта».