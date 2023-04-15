«Скрытые чемпионы» Германии показывают, как делать успешный бизнес в эпоху деглобализации

За последние 30 лет Германия среди всех западных стран смогла добиться наибольших выгод от глобализации: Россия поставляла дешевую энергию, развивающиеся рынки обеспечивали немецкий бизнес дешевой рабочей силой, а США оплачивали расходы на оборону. Все это дало возможность немцам посвятить всю энергию зарабатыванию денег.

В связи с этим возник вопрос: проиграет ли главный победитель от глобализации больше всех от деглобализации? Ситуация вряд ли обнадеживает. Многие крупные немецкие компании слишком зависят от Китая, чтобы они могли пересмотреть свои стратегии. К примеру, КНР является крупнейшим рынком для производителей автомобилей класса люкс, таких как Porsche и Mercedes-Benz Group. «С такой недальновидной стратегической перспективой немецкий орел легко может производить впечатление страуса», — пишет Bloomberg.

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Феномен Mittelstand

В 2020 году в списке Fortune 500 (500 крупнейших мировых компаний по объему выручки за прошедший финансовый год) было всего 28 компаний из Германии по сравнению с 134 китайскими фирмами, 130 американскими, 62 японскими и 40 французскими. Однако, профессор Мангеймского университета Винфрид Вебер заострил внимание на том, что реальным двигателем немецкой экономики являются не крупные корпорации, а компании среднего размера, которые плохо известны для широких общественных кругов. В Германии они известны под названием «Mittelstand», и они часто являются лидерами на определенных рынках.

Например, на долю Poeschl Tabak GmbH приходится 50% мирового рынка нюхательного табака, а на долю Flexi приходится 70% рынка выдвижных поводков для собак. В целом, на долю Mittelstand приходится подавляющее большинство предприятий в Германии и около 60% всех рабочих мест.

Эти компании «скрыты» в трех смыслах: они доминируют в крошечных глобальных нишах, предпочитают держаться особняком и обычно расположены в небольших городах. Можно заглянуть в любой маленький немецкий городок и, вероятно, найти мирового лидера в той или иной рыночной нише.

Bloomberg посетил три подобные компании и сделал вывод, что они лучше адаптируются к новому этапу глобализации, чем крупные корпорации. Новая эпоха сыграла на руку «скрытым чемпионам» по двум причинам: они сосредоточены на небольших глобальных нишах и предоставляют продукцию, которая стимулирует рост развивающихся рынков, прежде всего Китая. Например, в регионе Большого Шанхая расположено более тысячи немецких дочерних компаний.

При этом они не совершают ошибку, оставаясь неизменными. Они напряженно размышляют о том, что будут означать для них изменения в геополитическом ландшафте. Также такие компании быстро перестраиваются, чтобы отвечать на новые вызовы и использовать новые возможности. Под нарочито обыденной поверхностью Mittelstand происходит скрытая революция.

Три компании

Одним из показательных примеров таких фирм является Herrenknecht AG, крупнейшая на Западе туннельная компания. На данный момент она производит оборудование для трех проектов: для туннеля под Панамским каналом, для Румынии и второй высокоскоростной железнодорожной линии в Великобритании. Также фирма производит машины для создания гораздо меньших туннелей для проводов и труб всех видов.

Основатель компании Мартин Херренкнехт вырос в городке Алльмансвайлер и создал фирму в 1977 году. Он начинал с малого — создавал машины, которые бурили крошечные туннели для водопровода и инженерных коммуникаций. Всю свою прибыль он вкладывал в более крупные и совершенные машины. Так, большой бур может достигать более 50 футов (более 15 м) в ширину и треть мили (500 м) в длину, а число его деталей может составлять примерно 90 тыс. Помимо просверливания отверстия, устройство должно устанавливать облицовочные кольца, чтобы предотвращать разрушение туннеля, удалять вытесненный материал (иногда измельченный в мелкую крошку, а иногда превращенный во что-то вроде зубной пасты), и при этом продвигаться вперед.

Успех Херренкнехта совпал с золотой эпохой глобализации. Компания производила машины для метрополитенов ведущих мегаполисов по всему миру. Сегодня компания располагает семью предприятиями в Китае, на которых работает около 700 человек. Тем не менее она быстро приспосабливается к новой эпохе. Херренкнехт отклонил предложение одной из китайских компаний купить его фирму. Компания последнее время ориентируется не только на Китай, но и на остальную Азию и Латинскую Америку в поисках своих рынков.

Второй пример успешной Mittelstand — это Scio Automation GmbH, которая располагается в небольшом городке Франкенталь, недалеко от Мангейма. Основной деятельностью группы из 10 компаний, которая была зарегистрирована в 2019 году, является производство ноу-хау для автоматизации в промышленном секторе. Генеральный директор группы Майкл Гепфарт утверждает: «Мы берем машины и наделяем их мозгом, так что вам не нужен человек». Бизнесмен говорит, что с осторожностью относится к работе за пределами страны (включая деятельность в Китае), поскольку он хочет, чтобы ключевая информация хранилась в Германии. Он разрешает своим сотрудникам работать с разными клиентами, включая крупные немецкие автомобильные компании, но только на строгих условиях, призванных предотвратить кражу интеллектуальной собственности.

Гепфарт был поражен тем, что западные компании были настолько сосредоточены на снижении издержек, что позволили 90% мировых поставок микрочипов базироваться на Тайване, который находится в центре геополитического напряжения. Бизнесмен полагает, что более жесткий подход может быть оправдан как с экономической, так и с моральной точки зрения. Гепфарт рассчитывает, что регионализация вынудит компании сократить свои цепочки поставок и повысить их эффективность, а также вынудит западные компании заменить дорогостоящих работников машинами. Новый этап глобализации, таким образом, может увеличить возможности для этой группы компаний, поскольку она специализируется на снижении издержек.

Третья компания Wafios AG, которая была основана еще в 1893 году, расположена в еще одном маленьком городке, Ройтлингене, к югу от Штутгарта, на родине Mercedes-Benz и Porsche. Фирма по сравнению с двумя перечисленными Mittelstand наименее глобализированна, поскольку на 30% активы бизнеса представлены в Германии. Компания специализируется на производстве станков, которые сгибают проволку, трубы и цепи в необходимые формы.

Уступкой Wafios последней эпохе глобализации стало открытие двух заводов в Китае, что позволило им производить более дешевые машины для развивающегося рынка. Но генеральный директор Уве-Петер Вайгман все же стремится работать над качеством, а не над количеством. Компания сосредоточена на совершенствовании своих станков, чтобы они могли быстрее наматывать и гнуть исходный материал, и производить более широкий ассортимент форм и размеров из одной и той же партии металла, а также становиться проще для неквалифицированных рабочих, для помощи которым предоставляются современные компьютерные интерфейсы.

Секрет успеха

Не совсем ясно, что повлечет за собой новая эра глобализации — деглобализацию, регионализацию, торговые войны или, что наиболее вероятно, запутанную смесь большей глобализации в одних областях и меньшей в других, — но, как показывают три примера Bloomberg, «скрытые чемпионы» Германии обладают тремя качествами, которые выгодно отличают их от крупных корпораций.

Первое качество — это нацеленность на то, чтобы стать мировым лидером в конкретной нише. Такие компании обычно сопротивляются стремлению заняться смежным бизнесом, идя по пути экстенсивного расширения. Вместо этого они перенаправляют свою прибыль на поиск более совершенных технических решений для своего основного бизнеса.

Второе качество — это сложная защита от более дешевой конкуренции: компании предоставляют такое сочетание высококачественных продуктов и экспертных услуг, которое будет трудно воспроизвести. Они гордятся тем, что обеспечивают приток хорошо подготовленных работников с помощью своих программ обучения, регулярно отправляют молодых работников на объекты по всему миру для предоставления консультаций или обучения своему ремеслу, и постоянно обсуждают с менеджерами из других Mittelstand последние проблемы и возможности.

Третье качество — это высокая степень доверия, которую такие фирмы завоевывают у своих клиентов и сохранение оптимизма в целом. У компаний Mittelstand есть устойчивая модель достижения совершенства: первоклассное обучение и инновации, которые вводятся постепенно.

«Скрытые чемпионы» Германии, по мнению Bloomberg, могли бы процветать в эпоху постглобализации. Mittelstand обеспечивает стране экономическую подушку безопасности, даже несмотря на то, что Китай вкладывает в Европу все меньше и меньше денег. Несмотря на это сокращение КНР по-прежнему остается главным торговым партнером ЕС. В Bloomberg предполагают: если бы США полностью отказались от Китая и вынудили Европу встать на чью-либо сторону, то некоторым компаниям (подразумевается что более крупным) было бы трудно выжить в таких условиях. То есть даже если глобализация даст сбой, то небольшие и сверхспецифичные предприятия, возможно, смогут пережить экономические бури лучше, чем хорошо известные гиганты.

Компании Mittelstand сформировались в период глобализации и смогли достичь больших высот, продемонстрировав высокий уровень компетенции на разных рынках и завоевав, тем самым, доверие потребителей. В новых условиях, крупные игроки испытывают большие трудности в связи с деглобализационными трендами, поскольку просто не могут быстро перестроить свои цепочки поставок и поменять организационную структуру. Средние же компании способны не только сохранить свой бизнес, но и преуспеть, точечно предоставляя товары и услуги, которые будут востребованы в новых условиях, и даже помогая крупным корпорациям.

