«Радио Шансон» представляет: церемония вручения премии «Шансон года 2023»

«Радио Шансон» традиционно подведет музыкальные итоги за год и представит песни, которые по результатам народного голосования занимали лидирующие строки в хит-параде «Шансон года».

В этот вечер исполнят свои хиты и получат в награду легендарный «золотой гитарный гриф» яркие представители жанра Шансона по-русски.

Шансон по-русски – это песни, отражающие нашу жизнь, в которых каждая строка со смыслом, а музыка актуальна на все времена. Это песни, наполненные особой энергетикой. Они могут быть веселыми и задорными, могут быть резкими, как крепкое мужское рукопожатие, могут погрузить в приятную ностальгию или рассказать о самых сильных чувствах. Главное, что каждая эта песня с душой, а поэтому неизменно попадает в сердце и остается там навсегда. Пока живет русский человек, будет жить и Шансон по-русски!

Вечер, наполненный именно такими душевными песнями, в исполнении самых ярких звезд, ждет гостей ХXII Церемонии вручения премии «Шансон года».