Рогозин поделил россиян на народ с воинством и «пену безродную»

Война — это рентген, показывающий внутренний мир и душевное устройство каждого человека и общества в целом, считает руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По словам экс-главы Роскосмоса, который в данный момент находится вблизи зоны боевых действий, не только «пена безродная» сейчас всплыла на поверхность, но и «проявились во весь рост» героизм защитников и помощь простого народа.

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«Одни на этой войне с позором драпают за кордон, сберегая свои пингвиньи туши, другие требуют договорняков и унизительных и губительных для страны "мирных переговоров", третьи тихо банят все полезные инициативы и саботируют помощь фронту. Но все же это не Россия, а пена, поднявшаяся с самого нашего социального дна, где рос и быковал интеллектуальный планктон доморощенной "элиты". Теперь это … следует смыть с поверхности русского моря как смывают и собирают пятна разлившегося по волнам мазута», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

На приложенном к посту видео демонстрируются подарки бойцам из тыла: гвозди из Краснодара, скобы из Москвы, топоры и инструменты из Армавира, продукты из Крыма.

«Война нам также показала массовый героизм защитников нашего Отечества, подвиг добровольцев, энтузиазм помощников фронта, присылающих все, что каждый сможет собрать своими руками — кто-то на свои деньги купит коптеры, кто-то смастерит что-то совсем уникальное и нужное, а кто-то на свои кровные соберет посылочку солдату. Мы все это здесь видим и ценим. И понимаем, что вот она и проявилась во весь рост — наша Матушка Россия со своим народом и воинством — с одной стороны, и пеной безродной — с другой», — добавил Рогозин.

