Россияне стали чаще интересоваться театром и реже — цирком

Россияне в первом квартале текущего года стали больше интересоваться билетами в кино и театр по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — онлайн-спрос на них вырос на 68% и 22% соответственно. При этом спрос на билеты в цирк и на выставки уменьшился, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные интернет-сервиса сравнения цен Price.ru.

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«В первом квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022 года значительнее всего вырос онлайн-спрос на билеты в кинотеатр – плюс 68%… Помимо интереса к кинотеатрам, согласно данным, основанным на поисковых запросах россиян, в начале 2023 года на 22% вырос интерес к театральным постановкам. Особой популярностью среди спектаклей пользуются комедии», — сообщили аналитики сервиса.

Эксперты полагают, что это в первую очередь связно со снятием ковидных ограничений и рядом громких премьер. В пример приводится фильм «Чебурашка», который стал самым кассовым российским фильмом. Кроме того, в начале года в прокат вышли зарубежные кинокартины «Джон Уик 4» и «Операция "Фортуна».

По данным сервиса, среди театров наиболее востребованы «Современник», театр «Моссовета» и театр «Станиславского». Кроме того, на 7% вырос интерес россиян к балету, на 65% — к рок-концертам, на треть — к шансону и джазу. Набирают популярность также квесты (+90%), экскурсии (+32%) и мастер-классы (+11%).

«При этом спрос на мюзиклы и цирк наоборот упал — на 14% и 12% соответственно. Довольно значительно сократился спрос на выставки (-57%) и иммерсивные спектакли (-27%). Билеты в музеи и галереи ищут реже на 10% и 33% соответственно», — говорится в исследовании.

