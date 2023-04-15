«С новыми красивыми витражами»: Кириенко и Пушилин осмотрели собор в Мариуполе

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко совместно с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетили восстановленный после обстрелов ВСУ Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе. Позже они побывали в одной из аптек города, где ознакомились с ассортиментом и ценами.

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«Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе пострадал от обстрелов – пришлось менять окна, заделывать крышу. Но сейчас он полностью восстановлен, с новыми красивыми витражами», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Настоятель отец Николай и священнослужитель отец Гавриил рассказали, что служба в храме не прекращалась даже в разгар самых ожесточенных боев за освобождение города, а колодец при соборе три месяца был единственным источником чистой воды на всю округу.

«Это наша духовная врачебница, куда мы приходим, чтоб лечить наши души», — подчеркнул в разговоре с властями отец Николай.

После собора Кириенко и Пушилин зашли в аптеку, чтобы проверить наличие лекарств и их стоимость. Провизор им рассказала, что дефицита препаратов они не испытывают, а ценовая политика — «для людей». В Мариуполе сейчас работают 42 аптеки, планируется открыть еще 20.