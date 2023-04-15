Тысячи освященных патриархом куличей отправят в Донбасс

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Великую Субботу Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. По завершении богослужения предстоятель РПЦ традиционно освятил пасхальные куличи. В этот раз участники молодежного движения «Патриаршие добровольцы» подготовили более 10 тыс. куличей, которые планируется отправить бойцам и жителям ДНР и ЛНР, а также солдатам и офицерам Президентского полка, сообщили в пресс-службе патриархии.

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«Участники молодежного движения "Патриаршие добровольцы" подготовили более десяти тысяч куличей, основная часть которых, после освящения предстоятелем Русской Православной Церкви, будет доставлена на Светлой седмице на позиции бойцам, в военные госпитали и мирным жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, а часть будет направлена солдатскому и офицерскому составам Краснознаменного ордена Октябрьской революции Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ», — говорится в сообщении патриархии.

В своем пасхальном послании патриарх Кирилл выразил надежду, что братские народы, «вышедшие из единой Днепровской купели крещения», ждет «прочный и справедливый мир».