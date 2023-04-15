В Чувашии провели сварку «вечного» алюминиевого моста

Специалисты чебоксарского предприятия «Сеспель» провели контрольную сборку части уникального алюминиевого моста с применением сварки трением. Такой мост называют «вечным», поскольку, в отличие от стальных конструкций, он не нуждается в регулярном обслуживании. Алюминиевый 72-метровый мост соединит два берега реки Линда в Нижегородской области, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

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«Наш чувашский "Сеспель" осуществил сварку единственного в России алюминиевого моста… Это будет первое не только в России, но и в Восточной Европе автомобильное мостовое сооружение из такого легкого металла», — написал Николаев.

Глава региона отметил, что технология сварки трением не новая, но завод ее усовершенствовал и разработал собственное уникальное оборудование. Именно эту технологию и оборудование, по его словам, используют сейчас в космической отрасли.

Николаев также уточнил, что конструкция моста изготовлена из алюминиевого сплава 1565Ч. Толщина верхней полки главной балки составляет 30 мм, часть балок — 42 мм. Максимальная длина возможного шва — 15 метров.

Как указано на сайте предприятия, руководство «Сеспель» уже заключило договор с правительством Тульской области на изготовление второго автомобильного алюминиевого моста в России через реку Упа. Его длина составит 60 метров.

