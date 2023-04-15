В Петербурге открыли десятки точек по продаже путинной рыбы

Администрация Санкт-Петербурга опубликовала адреса 42 сезонных точек по продаже сезонной (путинной) корюшки в 12 районах города. Торговля рыбой, которая является неофициальным символом северной столицы и одним из лидеров в туристическом меню, продлится до 31 мая.

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«Сезон работы торговых объектов по реализации путинной рыбы продлится с 15 апреля по 31 мая. Продажа корюшки будет организована на городских участках, предоставленных предпринимателям Комитетом имущественных отношений Санкт‑Петербурга в соответствии с заключенными договорами под сезонную торговлю», — говорится в сообщении администрации.

Там также напомнили, что реализация рыбы может осуществляться и в другое время с использованием передвижных средств развозной торговли.

По данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти, в 2022 году рыбодобывающие предприятия выловили 1 071 тонну корюшки, что стало максимальным показателем за последние шесть лет, уточняет ТАСС. В середине мая в области планируется провести традиционный фестиваль «Корюшка идет».

