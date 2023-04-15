В России разработали систему РЭБ, которая может «глушить» спутники на орбите

Российские специалисты разработали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая может действовать на расстоянии до 36 тыс. километров и способна подавлять космические аппараты на геостационарной орбите. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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«Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса разработана новая система РЭБ, способная подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите. Это примерно 36 тысяч километров над уровнем моря. Мощность ее излучателей на малой дальности позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника», — рассказал специалист.

Системы РЭБ воздействуют на радиоэлектронные системы противника, включая РЛС и связь, с помощью помех или электромагнитного излучения. В результате аппараты временно выходят из строя или перестают работать должным образом. Кроме того, возможно радиоэлектронное поражение объектов противника, когда происходит физическое разрушение систем, например от перегрева.

