Ведущие маркетологи и HR-специалисты выступили на конференции Brand Drift

. Выступавшие эксперты из Билайн, iConText Group, Ростелеком, Банки.ру, Integria, Inventive Retail Group, ВЦИОМ-Консалтинг, MarHR Agency и других крупных компаний делились своими наработками и опытом решения коммуникационных проблем, как внутри коллектива, так и с клиентской аудиторией.

Обсуждались самые актуальные на сегодняшний день темы для бизнеса, от управления командами в условиях постоянной неопределенности и продвижения бренда работодателя до влияния маркетинговых коммуникаций на бизнес-задачи и работы со студентами.

На конференции прошла презентация крупного исследования “Бренд компании глазами руководителя и сотрудника”, которое подготовила iConText Group, опросив более 2 тысяч руководителей компаний и рядовых сотрудников. Результаты показали динамику процессов развития бренда, а также отношение разных членов коллектива к маркетинговым, PR и HR-аспектам жизни компаний, в которых они работают. знакомиться с результатами исследования “Бренд компании глазами руководителя и сотрудника" можно на сайте iConText Group.

По словам директора по маркетинговым коммуникациям iConText Group Юлии Шелыгиной сейчас происходит серьезная трансформация, и те руководители, кто понимает важность работы внутри коллектива. В том числе и таких аспектов, как обустройство офиса, создание эргономичного, комфортного пространства, потому что это может стать одним из важнейших инструментов в мотивации сотрудников.

«В последние годы многие компании перешли на гибридный формат, но офис все равно остается местом, куда люди, может быть, и не на ежедневной основе, но приходят и проводят довольно много времени. Не для всех сфер удаленный формат работы оказывает положительное влияние на результаты труда. При этом дополнительная мотивация в виде комфорта усиливает желание сотрудника проводить в офисе больше времени, позволяя людям вести офлайн-коммуникацию, которая гораздо эффективнее как для производственных процессов, так и для укрепления синергии между людьми», - сказала Юлия Шелыгина.

Также эксперты поделились данными о том, что, не менее трети руководителей компаний понимают наличие разницы между брендом и HR-брендом их компании, но не могут ее сформулировать, а каждый десятый вовсе не понимает, чем образ компании, как игрока на рынке, отличается от образа компании-работодателя. Выступающие обсудили важность нового тренда в выстраивании отношений между работодателями и сотрудниками в рамках Human2Human-маркетинг и новые способы коммуницирования между сотрудниками разных возрастов.