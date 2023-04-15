«Новая» Великобритания

Современные кризисы показали, что политическая система Великобритании не может эффективно отвечать на вызовы времени, уверены в одной из двух главных политических партий королевства. Страна пострадала от пандемии, внутренних противоречий и энергетического кризиса. Население утратило веру в политиков.

И пока консерваторы заняты междоусобной борьбой, лейбористы предлагают изменить политические институты: создать новую верхнюю палату парламента вместо Палаты лордов и усилить местные органы власти.

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Оппозиция уверена, что реформа окажется способна выравнить социально-экономическое развитие регионов, вернет доверие людей и обуздает коррупцию.

Однако, помешать реализации этих планов могут противоречия внутри Лейбористской партии, конкуренты-консерваторы и бюрократический аппарат.

Сложности британской политики

Отличительной особенностью британской политики является чередование у власти Консервативной и Лейбористской партий. Однако, в последние годы этот механизм дал сбой: тори находятся у власти более 13 лет. Даже легенде Консервативной партии Маргарет Тэтчер удалось продержаться 11 лет, хотя вместе с ее преемником Джоном Мейджором консерваторы правили более 18 лет.

Несмотря на частую смену премьер-министров, на парламентских выборах в 2010, 2015, 2017 и 2019 годах победа осталась за Консервативной партией. Лейбористы винят в своих поражениях финансовый кризис 2008 года, Brexit и предыдущих лидеров Эда Милибэнда и Джереми Корбина.

И вот они осознали, что причина неудач – неправильный подход к избирателю. Вместо того, чтобы следовать в фарватере консерваторов, лейбористы решили сами задавать повестку.

В 2020 году после очередного поражения на парламентских выборах партия лейбористов избрала нового лидера Кира Стармера. В молодости он называл себя социалистом и построил свою предвыборную кампанию на 10 обещаниях по борьбе с неравенством.

Однако, затем лидер Лейбористской партии изменил риторику: в 2021 он отказался считать себя социалистом и дистанцировался от своих прошлых обещаний. Такая стратегия направлена на привлечение умеренного электората. И до сих пор этот подход приносит свои плоды. Например, по социологическим данным британской международной интернет-компании по исследованию рынка и анализу данных YouGov, лейбористы в среднем на 20% обходят своих соперников.

С другой стороны, за свои высокие рейтинги лейбористы должны благодарить самих тори. Бесконечная премьерская чехарда, внутрипартийные склоки и эпопея с выходом Великобритании из Европейского Союза разочаровали избирателей.

Не меньшую роль играют экономические проблемы Туманного Альбиона. Так, в октябре 2022 года уровень инфляции достиг 11,1%, что является самым высоким показателем за 40 лет. Да и обязательства помощи Киеву стоят недешево: в 2022 году Лондон потратил 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, уступив только США.

Приход нового премьер – министра Риши Сунака не укрепил позиции консерваторов. Несмотря на соглашение с ЕС по проблеме Северной Ирландии, примирение с Францией и улучшение внешних условий (снижение цен на энергоносители), число недовольных работой премьер – министра на 20% превышает число сторонников. В то время как у Стармера рейтинги одобрения выше, хотя и он не может похвастаться доверием большинства избирателей.

По плану следующие парламентские выборы должны состояться до января 2025 года, хотя закон позволяет распустить парламент досрочно. Впрочем, пока это явно не выгодно Консервативной партии: прогнозы предрекают ей разгромное поражение. Поэтому взгляды наблюдателей все чаще обращаются в сторону лейбористов.

«Не все гладко в королевстве»

А они не намерены упускать исторический шанс вернуть власть. В феврале 2023 года Кир Стармер представил видение программы партии на основе пяти национальных целей. Они охватывают пять тем: развитие экономики, реформу Национальной службы здравоохранения, борьбу с преступностью, изменение климата и образование.

Однако, самой важностью частью программы являются политическая реформа. Среди лейбористов становится популярной точка зрения, что причины экономических неурядиц Британии коренятся в ее политической системе. Якобы она утратила свою способность эффективно реагировать на вызовы и не отвечает духу времени.

Недавние кризисы служат подтверждением этого мнения. Среди стран G7 по числу погибших от пандемии коронавируса Великобритания уступает только США, а по инфляции Лондон на первом месте в этой группе. По прогнозам МВФ, в 2023 году британский ВВП снизится на 0,6%. Соединенное Королевство может стать единственной страной с отрицательным показателем экономического роста среди стран G7.

Экономические проблемы угрожают внешнеполитическим возможностям Лондона. Британские эксперты признают, что планы по поддержанию глобального влияния терпят неудачу по причине нехватки ресурсов. Поэтому для реорганизации вооружённых сил и наращивания производства вооружений необходимо либо поднять налоги, либо сократить другие расходы.

Возможный рост налогов нанесет новый удар по уровню жизни населения. Высокая инфляция уже отражается на простых гражданах, реальные доходы домохозяйств падают. В этом вопросе важен региональный аспект: углубляется разрыв между Лондоном и периферией, самыми развитыми территориями страны и бедными северными районами Англии. Там уровень жизни отстаёт даже от Восточной Европы.

Лейбористы винят в этой диспропорции централизованную систему управления. Несмотря на деволюцию 1990 – ых годов, когда составные части королевства получили самоуправление, добиться сбалансированного развития так и не удалось.

По данным социологических опросов, население теряет доверие к политической системе. Например, две трети британцев чувствуют, что политики не обращают на них внимания. Половина опрошенных утверждает, что не имеет значения, за кого вы голосуете, поскольку ничего не меняется. А 80% жителей Соединенного королевства считают, что власти должны работать лучше.

Одним из самых нелюбимых институтов власти является Палата лордов. В состав Палаты лордов до сих пор входят потомки средневековых рыцарей (91 из 777 в марте 2023) и 25 представителей духовенства, отмечает кандидат политических наук, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО Оксана Харитонова.

Помимо передачи мест по наследству, у населения есть вопросы к назначению лордов. Премьер – министры пользуются правом по выдвижению кандидатов в верхнюю палату, чтобы провести туда своих союзников и спонсоров. Как указывает доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова, Палату лордов сокращают, но она вновь разбухает, так как каждое следующее правительство стремится создать перевес в палате в свою пользу. Так, Борис Джонсон под занавес своего премьерства назначил 86 пэров.

В результате, лишь 20% жителей Великобритании доверяют верхней палате парламента. Да и эффективность лордов оставляет желать лучшего. По данным британской прессы, около 10% лордов посетили палату лишь несколько раз в год, а 58 человек не присутствовали даже на одном заседании.

Политическая революция

По мнению лейбористов, чтобы «вернуть стране будущее» и восстановить доверие народа, необходимы коренные преобразования.

Поэтому партийная комиссия под руководством бывшего премьера Гордона Брауна представила проект изменения политических институтов. Самые важные пункты: предоставление новых полномочий местным органам власти и замена Палаты лордов выборным органом.

Усиление местных властей должно сформировать новую модель экономического развития. Планируется, что в ее основе будет лежать партнерство бизнеса и местного самоуправления в рамках 300 экономических кластеров. Кир Стармер уже заявил, что готов привлечь к реализации своих планов частный сектор, отказавшись от расширения государственного регулирования экономики, за которое выступает левое крыло Лейбористской партии.

Для формирования такой модели вопросы здравоохранения, социальной политики и экономики должны быть переданы вниз по вертикали власти. По мысли авторов реформы, люди на местах лучше знают, как улучшить ситуацию в сфере здравоохранения или наладить производство. Поэтому лидер лейбористов пообещал провести «крупнейшую в истории передачу власти от Вестминстера британскому народу».

Связать все уровни власти должны «советы наций и регионов», которые заменят неэффективные комитеты в составе министерств. По плану Гордона Брауна далекие лондонские бюрократы в прямом смысле слова станут ближе к людям: предлагается переместить из Лондона на периферию 50 тысяч госслужащих.

Интересным образом лейбористы намерены решить проблему с Шотландией. Партия выступает против нового референдума о независимости. Многие шотландцы обеспокоены последствиями возможного разрыва с Лондоном. Ведь не ясно, что в таком случае будет с пенсиями, валютой, социальной системой.

Поэтому реформаторы предлагают следующий выход: дать Эдинбургу больше полномочий и ресурсов. Тем самым покрепче привязать Шотландию к Соединенному королевству. При таком раскладе выход станет более сложным для реализации, поскольку придется отказаться от выгодных связей.

В случае прихода к власти у лейбористов появится шанс реализовать свои планы. Но текущее устройство власти в Британии позволит их противникам быстро отменить нововведения. И чтобы реформа закрепилась надолго необходимо изменить политические институты, главным из которых является парламент.

Реформа парламента

Несмотря на то, что британский парламент состоит из двух палат, выборная Палата общин имеет больше полномочий. В соответствии с принципом парламентского суверенитета эта палата может делать практически все, что угодно, меняя устройство страны простым голосованием.

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова подчеркивает, что «Палата лордов является противовесом нижней палате, призванным в том числе сдерживать, если так можно выразиться, «революционные порывы» последней – она обладает правом тормозить вступление в силу одобренных Палатой общин законов».

Значение в этом вопросе имеет партийный фактор. Эксперт отмечает, что «ранее в Палате лордов большинство было у консерваторов, поэтому палата всегда тщательно рассматривала законопроекты лейбористских правительств и часто возвращала их обратно в нижнюю палату, в отличие от правления тори».

В исторической ретроспективе Палата лордов постепенно утрачивала власть. Так, в 1911 году «Акт о парламенте» оставил лордам право лишь отлагательного вето. Затем, в 1999 году было сокращено число наследственных пэров, а в 2005 году Палата лордов перестала быть судебным органом.

По мнению кандидата политических наук, доцента кафедры сравнительной политологии МГИМО Оксаны Харитоновой, «палата лордов постепенно эволюционирует в сторону пропорциональности и превращения в палату профессиональных экспертов».

Теперь же лейбористы предлагают совсем упразднить Палату лордов и создать вместо нее «Ассамблею наций и регионов» в составе 200 избираемых членов. Как именно будут избираться депутаты еще не ясно, но упор сделан на пропорциональное представительство частей Соединенного Королевства.

Планируется, что обновленная верхняя палата получит возможность отклонять законы, если сочтет их противоречащими неписаной конституции. «Данный шаг означать отход от классической вестминстерской модели А. Лейпхарта, основанной на сильной исполнительной власти, поддержанной большинством в нижней палате и не имеющей противовесов», считает Оксана Харитонова.

То есть предлагается вернуться к ситуации до начала XX века, когда Палата лордов могла отклонять инициативы нижней палаты. Только теперь пэров должны сменить избранные представители территорий. По замыслу лейбористов, такой способ формирования верхней палаты парламента вернет доверие населения.

Перспективы

Однако, главный вопрос состоит в том, смогут ли лейбористы реализовать свои планы. В этом им могут помешать три главных препятствия.

Во – первых, внутри Лейбористской партии нет единства по вопросу реформ. Изменения активно продвигает бывший премьер Гордон Браун, но ряд членов руководства партии уже выразил сомнения в необходимости замены верхней палаты парламента.

Например, Дэвид Бланкетт, бывший министр в правительстве Тони Блэра, указал на ситуацию в США, где противостояние между Сенатом и Палатой представителей неоднократно заводило законодательный процесс в тупик.

Оксана Харитонова также указывает, что «при введении выборов верхняя палата получит демократическую легитимность, что будет противоречить традиции верховенства сильной и эффективной исполнительной власти, размещаемой в нижней палате. В таком случае избирателям будет сложно идентифицировать виновных в политических неудачах». Поэтому опасения части партийного руководства имеют под собой основания.

Во – вторых, лейбористам нужно еще прийти к власти. По мнению Наталии Капитоновой, Лейбористская партия имеет высокие перспективы победить на следующих парламентских выборах. «Её шансы растут в связи с ухудшением экономического положения страны, падением уровня жизни британцев в том числе из-за энергетического кризиса. Поскольку перспективы выхода из нынешнего кризиса выглядят пока весьма туманными, лейбористы будут только набирать очки» - резюмирует историк.

Наконец, нельзя забывать о важной роли британской бюрократии. По традиции существует четкое разделение между политиками, и чиновниками. Задача политиков – победить на выборах и удержаться у власти, а бюрократы обеспечивают реализацию курса, они не подвержены влиянию электоральных циклов.

Назначения на министерские посты проводятся с опорой на политическую целесообразность, а не на компетенцию того или иного депутата. Так, действующий канцлер казначейства (министр финансов) Джереми Хант ранее поочередно возглавлял министерства культуры, здравоохранения, иностранных дел. В это время компетентные государственные служащие должны осуществлять государственную политику вне зависимости от того, какая партия находится у власти.

Однако, у этой системы есть обратный эффект: бюрократия начинает преследовать собственные интересы. Так, в 2013 году министр образования Майкл Гоув жаловался, что чиновники препятствуют реализации реформ. В ходе Brexit Борис Джонсон отмечал, что «глубинное государство» сопротивляется решению народа Британии. Поэтому бюрократический аппарат может затормозить реализацию программы лейбористов.

Смогут ли лейбористы осуществить задуманные инициативы? Доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова обращает внимание на то, что «последняя парламентская реформа длится уже 25 лет, но ясности и общего мнения о том, как должна выглядеть Палата лордов, нет. Если к власти придут лейбористы, возможно они будут действовать более радикально, и парламентская реформа получит новый мощный импульс» - резюмирует эксперт.

В то же время, кандидат политических наук, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО Оксана Харитонова подчеркивает, что «Палата лордов сохраняет традиционную легитимность и наряду с монархией обеспечивает устойчивость и преемственность системы, поэтому радикальные реформы маловероятны».

Планы лейбористов могут не осуществиться еще и по причине рисков для стабильности политической системы. Невысокая популярность нового короля Карла III и шлейф скандалов, связанных с королевской семьей, могут поставить под угрозу будущее монархии в долгосрочной перспективе. На этом фоне радикальная реформа еще одного старого института может привести к новому политическому кризису.

В любом случае, победа лейбористов не изменит политику Лондона в отношении поддержки текущих властей Украины. Во время визита в Киев в феврале 2023 года Кир Стармер подчеркнул, что курс на противостояние с Россией не изменится в случае смены правительства.

Еще до специальной военной операции в британских планах Россия была определена в качестве стратегического противника. Однако, способность Лондона помогать Киеву во многом зависит от внутренней ситуации. А поддерживать прежний уровень амбиций без обновления системы Великобритании становится все сложнее.