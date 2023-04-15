«Веерных рассылок не будет»: в Генштабе прокомментировали новшества призывного учета

Электронный реестр воинского учета создан для того, чтобы упростить взаимодействие граждан с военкоматами, веерных рассылок электронных повесток не будет, все существующие отсрочки сохранятся. Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков.

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«Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме. Веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами», — цитирует пресс-служба Минобороны Бирюкова.

Полковник также отметил, что скоро не нужно будет лично посещать военкомат, чтобы встать на воинский учет, изменить какие-либо данные или оформить отсрочку от призыва. Все необходимые документы в электронном виде граждане смогут подать через личные кабинеты на портале Госуслуг, там же они будут узнавать и об «изменении каких-либо сведений».

Бирюков также рассказал, что весенняя призывная кампания проходит в плановом режиме, повестки получили уже 52 тыс. граждан, 21 тыс. из них признаны годными к службе, 29 тыс. призывникам предоставлены отсрочки по законным основаниям. Первые отправки призывников в пункты дислокации на территории РФ в рамках весенней кампании начнутся 20 апреля.