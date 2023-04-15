Выбор архитектора и дизайнера интерьеров: главные принципы

Архитекторы студии дизайна специализируются на проектировании зданий, расчетах их конструкций, подготовке планов пространства. Многие архитекторы наряду с выполнением этих работ занимаются разработкой дизайна интерьера. Тем, у кого имеется квартира без внутренних стен, где необходимо грамотно организовать пространство, требуется архитектор. При строительстве дома с нуля также надо обратиться к этому специалисту.

Дизайнер интерьеров работает с отделкой помещений и мебелью. Он создает общую концепцию интерьера, разрабатывает проект дизайна помещения, выбирает обои, шторы, мебель и др. Тем, кто нуждается в проведении косметического ремонта без перемещения стен и проектирования здания, следует воспользоваться услугами именно этого специалиста.

Кроме того, в ряде случаев целесообразно прибегнуть к помощи декоратора. Он занимается оформлением и декорированием готового интерьера. Необходимо помнить о том, что архитектор вполне способен выполнить работу дизайнера или декоратора, однако поручить дизайнеру или декоратору выполнение обязанностей архитектора можно лишь в том случае, если у них имеется соответствующая профессиональная подготовка.

Основные критерии, которыми нужно руководствоваться при выборе архитектора и дизайнера интерьеров, таковы: