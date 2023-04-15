Выбор архитектора и дизайнера интерьеров: главные принципы

15 апреля 2023, 13:23

При возникновении необходимости в обустройстве своего дома можно обойтись собственными силами. Однако гораздо лучше воспользоваться помощью архитектора или дизайнера интерьеров.

Архитекторы студии дизайна специализируются на проектировании зданий, расчетах их конструкций, подготовке планов пространства. Многие архитекторы наряду с выполнением этих работ занимаются разработкой дизайна интерьера. Тем, у кого имеется квартира без внутренних стен, где необходимо грамотно организовать пространство, требуется архитектор. При строительстве дома с нуля также надо обратиться к этому специалисту.

Дизайнер интерьеров работает с отделкой помещений и мебелью. Он создает общую концепцию интерьера, разрабатывает проект дизайна помещения, выбирает обои, шторы, мебель и др. Тем, кто нуждается в проведении косметического ремонта без перемещения стен и проектирования здания, следует воспользоваться услугами именно этого специалиста.

Кроме того, в ряде случаев целесообразно прибегнуть к помощи декоратора. Он занимается оформлением и декорированием готового интерьера. Необходимо помнить о том, что архитектор вполне способен выполнить работу дизайнера или декоратора, однако поручить дизайнеру или декоратору выполнение обязанностей архитектора можно лишь в том случае, если у них имеется соответствующая профессиональная подготовка.

Основные критерии, которыми нужно руководствоваться при выборе архитектора и дизайнера интерьеров, таковы:

  • Высшее профильное образование. Отсутствие специального образования у человека означает, что он является самоучкой, а потому результаты его работы непредсказуемы. У архитектора высшее профильное образование должно быть обязательно. Для дизайнера его наличие желательно, однако не обязательно.
  • Профессиональный опыт. Начинающий специалист вполне может выполнить работу качественно. Однако наличие практического опыта дает архитекторам и дизайнерам интерьеров преимущество.
  • Портфолио. Каждый уважающий себя профессионал обязательно имеет портфолио. Обычно стиль архитектора и дизайнера легко определяется в его работах. По ним можно сделать вывод о сходстве своих предпочтений со взглядами специалиста.
  • Содержание вебсайта. Обычно вебсайта нет только у новичков. С помощью вебайта можно сформировать общее впечатление о работе специалиста.
  • Наличие офиса. Данное условие не является обязательным, однако его соблюдение говорит в пользу специалиста. Во-первых, это говорит о его профессионализме, а во-вторых, позволяет всегда его найти в случае возникновения такой необходимости.