Выбор архитектора и дизайнера интерьеров: главные принципы

Архитекторы студии дизайна специализируются на проектировании зданий, расчетах их конструкций, подготовке планов пространства. Многие архитекторы наряду с выполнением этих работ занимаются разработкой дизайна интерьера. Тем, у кого имеется квартира без внутренних стен, где необходимо грамотно организовать пространство, требуется архитектор. При строительстве дома с нуля также надо обратиться к этому специалисту.
Дизайнер интерьеров работает с отделкой помещений и мебелью. Он создает общую концепцию интерьера, разрабатывает проект дизайна помещения, выбирает обои, шторы, мебель и др. Тем, кто нуждается в проведении косметического ремонта без перемещения стен и проектирования здания, следует воспользоваться услугами именно этого специалиста.
Кроме того, в ряде случаев целесообразно прибегнуть к помощи декоратора. Он занимается оформлением и декорированием готового интерьера. Необходимо помнить о том, что архитектор вполне способен выполнить работу дизайнера или декоратора, однако поручить дизайнеру или декоратору выполнение обязанностей архитектора можно лишь в том случае, если у них имеется соответствующая профессиональная подготовка.
Основные критерии, которыми нужно руководствоваться при выборе архитектора и дизайнера интерьеров, таковы:
- Высшее профильное образование. Отсутствие специального образования у человека означает, что он является самоучкой, а потому результаты его работы непредсказуемы. У архитектора высшее профильное образование должно быть обязательно. Для дизайнера его наличие желательно, однако не обязательно.
- Профессиональный опыт. Начинающий специалист вполне может выполнить работу качественно. Однако наличие практического опыта дает архитекторам и дизайнерам интерьеров преимущество.
- Портфолио. Каждый уважающий себя профессионал обязательно имеет портфолио. Обычно стиль архитектора и дизайнера легко определяется в его работах. По ним можно сделать вывод о сходстве своих предпочтений со взглядами специалиста.
- Содержание вебсайта. Обычно вебсайта нет только у новичков. С помощью вебайта можно сформировать общее впечатление о работе специалиста.
- Наличие офиса. Данное условие не является обязательным, однако его соблюдение говорит в пользу специалиста. Во-первых, это говорит о его профессионализме, а во-вторых, позволяет всегда его найти в случае возникновения такой необходимости.