Выбор газового счетчика: основные принципы

Чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами этого прибора учета, необходимо с максимальной ответственностью подойти к его выбору.

Виды газовых счетчиков

Производители предлагают множество моделей приборов, предназначенных для учета расхода газа. По принципу действия они делятся на следующие разновидности:

Роторные (ротационные). Это весовые устройства камерного типа, использующие в качестве преобразующих элементов фигурные роторы, которые размещены внутри корпуса. Преимущества таких счетчиков заключаются в обширном диапазоне измерения, компактности, длительном сроке службы, энергонезависимости и неподверженности кратковременным перегрузкам. Недостаток состоит в коротком периоде поверки, который составляет лишь пять лет.

Мембранные (диафрагменные). Эти устройства камерного типа предназначены для измерения небольших объемов газа. Срок их эксплуатации составляет как минимум 20 лет. Кроме того, такие приборы учета экономичны и просты в обслуживании. Но они дорого стоят и плохо поддаются маскировке. Срок поверки мембранных счетчиков составляет 10 лет.

Турбинные. Основной элемент таких устройств – небольшая турбина, вращающаяся под воздействием поступающего внутрь газового потока. Преимущества таких приборов заключаются в высокой надежности, энергонезависимости и легкости обслуживания. Недостаток состоит в невысокой точности измерения. Срок поверки турбинных счетчиков равен 8 годам.

Главные критерии выбора

Наряду с типом газоизмерительного оборудования при его выборе также необходимо учитывать ряд других критериев. В их число входят:

Пропускная способность. Она представляет собой максимальный объем газа, который счетчик может измерить за час функционирования. Этот показатель нужно сопоставить с максимальным потреблением топлива в доме или квартире.

Конструктивные особенности. Они зависят от места установки счетчика. Левосторонние устройства невозможно установить на правую сторону и наоборот. Другая важная характеристика – диаметр резьбы соединительной муфты, который должен точно отвечать диаметру газопроводящей трубы.

Наличие температурного корректора. Измерительный прибор правильно функционирует только при температуре около 20 градусов по Цельсию. Для поддержания такой температуры используется специальное устройство, охлаждающее его в жару и нагревающее в холод.

Дата изготовления. Счетчики могут оказаться на рынке спустя несколько лет после даты выпуска. Поэтому бывает так, что недавно установленный прибор уже подлежит замене или поверке. Во избежание такого сценария перед его покупкой надо уделить этому моменту особое внимание.

Статья подготовлена по материалам Газовик-Ознакомление с бытовым и производственным газовым оборудованием, системами отопления и водоснабжения.