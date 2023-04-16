Благодатный огонь был доставлен на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

В ночь на 16 апреля, когда Православная церковь празднует Святую Пасху, самолет с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился в московском аэропорту "Внуково-3", сообщило агентство РИА Новости..

В субботу Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по православной Пасхалии. Установилась традиция доставлять Благодатный огонь как святыню в разные страны.

В Россию его привозит делегация Фонда Андрея Первозванного, Ранее там рассказали РИА Новости, что доставят Благодатный огонь на пасхальное патриаршее богослужение в храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы. Кроме того, как в этом году, так и обычно, во "Внуково-3" от лампады с Благодатным огнем возжигают лампады встречающие его представители епархий Русской православной церкви. Они отвозят его в свои епархии в десятки городов.

В пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя принял участие Президент России Владимир Путин. Президент традиционно встречает праздник Пасхи в этом кафедральном храме Москвы. Вместе с ним, как и в предыдущие годы, в службе участвовал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщило РИА Новости, Богослужение возглавлял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пасхальное торжество продолжится всю неделю — ее называют Светлой седмицей. Каждый день в храмах будут проходить праздничные богослужения с крестным ходом.