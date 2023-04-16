«Дарит верующим надежду»: Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение. Он отметил, что этот праздник дарит надежду и вдохновляет на добрые поступки, и пожелал всем «здоровья, успехов и всего наилучшего», передает пресс-служба Кремля.

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«Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей», — говорится в поздравлении президента.

Глава государства также отметил «созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви». Сегодня, «в условиях серьезных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору», подчеркнул Путин.

В отдельном поздравлении, адресованном патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, президент выразил предстоятелю РПЦ глубокую признательность за «неустанный подвижнический труд, направленный на сбережение непреходящих исторических, духовно-нравственных, семейных ценностей, воспитание и просвещение молодежи».

