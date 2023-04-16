Российский электроболид установил рекорды скорости на льду Байкала

Электромобиль «Сарма» с приводом компании «Приводная техника», локализованной в ОЭЗ «Технополис Москва», смог разогнаться на льду Байкала с хода почти до 136 км/ч и с места — до 91,5 км/ч, установив национальные рекорды скорости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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«Электрокар “Сарма” смог разогнаться с хода до 135,869 километра в час. В нем использовали базовый серийный электропривод этой компании — такие уже применяются в коммунальных, прогулочных и грузовых электромашинах. За рулем была трехкратная чемпионка России по автоспорту Мария Леонтьева», — сообщил Собянин.

Заезды среди электрокаров весом до 500 кг проходили на фестивале «Дни скорости на льду Байкала». Многократный чемпион РФ Станислав Лыжин смог установить еще один рекорд — разгон электрокара с места до 91,521 км/ч. Мэр Москвы напомнил, что последний раз национальные рекорды на электротяге устанавливали в 1984 году.

