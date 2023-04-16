Германия закрыла три последние работающие атомные станции

В Германии отключили от энергосети три последние работающие АЭС - "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд", сообщают в воскресенье немецкие СМИ со ссылкой на компании-операторов станций.

АЭС в субботу до последнего часа, пока было возможно, вырабатывали электричество. Последней в 23:59 по местному времени (00:59 воскресенья) была от сети отключена станция "Неккарвестхайм-2" (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

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"Мы работаем в соответствии с буквой закона и тут однозначно продолжение работы реактора с 16 апреля было бы уголовным преступлением", - заявил глава руководителя рабочей группы по надзору за АЭС Геррит Нихаус.

Германия планировала закрыть все 19 реакторов еще в 2002 году. Правительство ФРГ постепенно и планомерно выполняло поставленную задачу, Закрытие было запланировано на 31 декабря 2022 года, но в Берлине перенесли его на весну на случай холодной зимы. К тому же, в прошлом году в Германии так же, как в других европейских странах свирепствовал энергетический кризис, поднявший цены на электроэнергию на рекордные высоты.

Вместе с тем, при помощи сжигания угля в Германии все еще вырабатывается треть электроэнергии. Причем, в прошлом году для компенсации потери российского газа пришлось увеличить эту цифру на 8%.

В правительстве Германии сложность задачи, конечно, понимают. Олаф Шольц не так давно заявил, что без атомной энергии следующие несколько лет придется устанавливать ежедневно по 4-5 ветряных турбин. Это очень много, особенно если учесть, что за весь прошлый год их было установлено всего лишь 551.

Германии также придется, по данным аналитического центра Agora Energiewende, более чем вдвое увеличить скорость установки фотоэлектрического оборудования. Для ускорения процесса перехода с ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии в последние месяцы были ослаблены ряд ограничений и запретов. Но еще много предстоит сделать. Например, при ныне существующей системе на одобрение строительства ветровых проектов, по данным BWE, уходит от четырех до пяти лет.