Границы чукотского порта Певек расширили под новый терминал

В границы морского порта Певек в Чукотском автономном округе войдут дополнительные участки территории и акватории у мыса Наглёйнын, на которых планируется построить морской терминал для отгрузки продукции Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК), в основном — медного концентрата. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Статья по теме: Структура «Росатома» вложит более 150 млрд рублей в энергоснабжение Баимского ГОК

«Пропускная способность терминала составит около 2 млн тонн грузов в год. Три четверти этого объема придется на медный концентрат из месторождения Песчанка, разработкой которого занимаются предприятия ГОК. Ввод терминала в эксплуатацию намечен на 2026 год», — уточнили в правительстве.

В прошлом месяце кабмин утвердил бюджетные инвестиции в строительство этого терминала — в 2023–2026 годах их объем определен в 27,6 млрд рублей. Появление нового морского терминала в порту Певек внесет существенный вклад в увеличение грузоперевозок по Северному морскому пути, который к 2030 году должен составить 150 млн тонн, добавили в правительстве.