«Иммунитет сохраняется 25 лет»: врач назвала отличительные особенности кори

На днях студентов РГУ нефти и газа им. Губкина отправили на дистанционное обучение из-за вспышки кори, в общежитиях проводится экстренная вакцинация. Педиатр Надежда Альмасри рассказала порталу «Доктор Питер», что корь у взрослых часто протекает в тяжелой форме и дает осложнения, вплоть до потери зрения и слуха, а прививка, поставленная в детстве, не гарантирует 100-процентной защиты от вируса. Также она объяснила, как вовремя распознать эту болезнь.

Статья по теме: «Ростех» поставит в регионы 800 тысяч доз монокомпонентной вакцины против кори

«Первый признак кори — так называемая коревая энантема. Выглядит она как небольшие розовато-красные пятна диаметром 3–5 мм, которые появляются на слизистой оболочке нёба. Одновременно с пятнами на нёбе с внутренней стороны щек возникают мелкие (до 2 мм) серовато-белые узелки, похожие на зернышки манной крупы. Через 4–5 дней на спинке носа и за ушами образуется сыпь. В течение нескольких дней она спускается вниз и распространяется на все тело. Сначала сыпь мелкая, потом она увеличивается и сливается. По мере прогрессирования болезни сыпь темнеет, становится бурой, а потом может начать шелушиться», — рассказала врач.

Она также пояснила, как отличить корь от ветрянки, — при ветрянке сыпь светло-розовая, и она зудит. В течение суток эти пятна превращаются в пузырьки, наполненные прозрачной жидкостью, через день жидкость мутнеет, пузырьки высыхают и покрываются корочками.

Детей прививают от кори в один год, ревакцинацию проводят в шесть лет. Высокий иммунитет в среднем сохраняется на 25 лет и со временем может ослабеть. Чтобы убедиться в его наличии, можно сдать анализ на антитела IgG к кори. Если уровень антител окажется очень низким, лучше сделать еще одну прививку, советует педиатр.

Она также уточнила, что заражение корью происходит воздушно-капельным путем, причем, вирус весьма чувствителен к факторам внешней среды и погибает при комнатной температуре в течение 5–6 часов. Через вещи и третьих лиц вирус практически не передается.

«Специфического лекарства от кори нет. Ее лечат симптоматически. Если болезнь протекает в легкой форме, следует соблюдать постельный режим и пить как можно больше жидкости. Иногда, чтобы снизить риск осложнений, врачи назначают витамин A», — добавила Альмасри.

